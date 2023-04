Omar Parisi: "Nunca estuve de acuerdo con el ítem aula"

El nombre de Omar Parisi fue una de las sorpresas de los últimos días ya que fue presentado como el precandidato a la gobernación por el Frente Elegí para estas elecciones 2023 , acompañado en la fórmula por Lucas Ilardo. El ex intendente de Luján de Cuyo, ex legislador y ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda irá a internas con otras tres fórmulas del peronismo en estas PASO 2023 . Una de la propuestas es eliminar el ítem aula , esa medida tomada durante el gobierno de Alfredo Cornejo que generó malestar en los docentes.

"Me dieron la posibilidad de ocupar este lugar, lo consultamos con la familia y acá estamos. Soy un apasionado de la gestión pública. No hay muchos que sean candidatos y hayan pasado tanto tiempo en el sector privado, veo las cosas de los dos lados", dijo y sostuvo: " Tratamos de llegar a una lista de unidad pero no se pudo ".

"Adelanto mi posición: creo que hay que pasarlo al básico y dejar el presentismo como control de ausentismo porque no se puede estar castigando a quien está con enfermedades, no se puede vivir con la soga al cuello", disparó Parisi.

Precandidatos a gobernador y vice pj, lucas ilardo y omar parisi, frente elegi.jpg Omar Parisi y Lucas Ilardo. Foto: Yemel Fil

¿Qué sentís cuando escucha a la gente decir que no quieren ir a votar?

"Los entiendo. Vengo de un sector donde hemos estado en la misma situación de todos los mendocinos, no cercano a lo que es la rosca política. Les digo que tenemos oportunidades y debemos generarlas en la Provincia, debemos hacerlo a través del trabajo y la gestión.

Necesitamos que alguien cambie el rumbo de la Provincia. En los últimos años lo único que hicieron fue quejarse, decir que todo está mal, que la macro nos afecta.

Hay cosas que son ciertas. La situación es crítica pero en la medida que nos quedamos en la critica permanente, en echar culpa a terceros y no tener trabajo en la gestión... No hay proyectos, no hay proyectos de vivienda, no hay proyectos de infraestructura social básica como hospitales, escuelas, centros de salud, policía. No hay proyectos de infraestructura que permita el crecimiento de algunas bases económicas.

La verdad que lo único que se hace es cosmética. Tenemos muchas calles arregladas, muchas veredas, rotondas, ciclovías, pero la Provincia no crece, la tenemos aplastada, con los salarios más bajos de todo el país y la región, con médicos que se van a San Luis, gente que nos abandona porque tiene mejores oportunidades. Es una provincia quejosa pero sin trabajo".

¿Cómo está el peronismo a nivel local?

"El peronismo de Mendoza está fuerte, lo muestran las cuatro listas que van a competir en las PASO. Eso va a producir la movilización de muchísimos compañeros. Al que gane lo vamos a acompañar, a aunar fuerzas y estar todos juntos. Es la unidad en la diversidad. Estamos contentos porque ha habido lugar para que todos los sectores se puedan expresa".

Muchos peronistas se han sumado al espacio de Omar De Marchi ¿cómo ve esto?

"Hemos vuelto a lo histórico, Mendoza siempre se caracterizó por tener tres fuerzas. Hasta hace 15 días no era así. Hoy hay una oposición y dos oficialismos, uno es el de Alfredo Cornejo y otro De Marchi.

Hasta hace 15 días el sector de De Marchi les votaba todo, hasta el aumento de las cuotas de OSEP. Han acompañado durante siete años a todo lo que el Gobierno les pidió.

Respecto a que hay peronistas, es así. A los peronistas que se fueron yo les digo que vamos a hacer todo lo posible para que vuelvan a estar con nosotros, hay una fuerza viva que los está esperando. Por cada peronista que se llevó De Marchi nosotros vamos a buscar diez mendocinos.

¿El gobierno nacional está haciendo bien las cosas?

"El gobierno nacional indudablemente no está haciendo bien las cosas, es un problema grave. En la última semana gracias a Massa (Sergio, ministro de Economía), a su gestión y a su equipo de trabajo, se pudo manejar la zozobra. Está demostrando que es un piloto de tormentas que hay que mirar con otros ojos.

Logra enderezar el rubro y llevarlo a un lugar mas seguro. Pero sería iluso decir que la situación nacional está bien cuando todos nos damos cuenta de que no es así".

¿Le gusta Massa como candidato a presidente?

"Me gusta cualquier candidato a presidente que me de la seguridad de que va a poder conducir este proceso de Gobierno en la situación que estamos actualmente",

¿La gente elige ideas o personalidades?

"Las dos cosas. No abundan las ideas, sino que es más discusión, agravios, ataques, falta de respeto, eso es lo que vemos cotidianamente. Pero a quien tenga buenas propuestas, sea creíble y demuestre a los mendocinos que pueda gestionar y tener trabajo puede tener posibilidades".

¿Le preocupan las declaraciones que ubican al peronismo como tercera fuerza?

"No, al contrario. No hay peor partido que el que no se juega. No me interesan las encuestas, me interesa el trabajo, el proyecto, lo que podamos transmitir a los mendocinos. Nosotros el 11 de mayo vamos a presentar nuestro gabinete, con una serie de propuestas. Le vamos a poder decir a los mendocinos qué queremos hacer y mostrar a quiénes lo van a hacer".

Escuchá la entrevista completa: