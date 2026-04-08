Para abordar la crisis del empleo en Mendoza, el peronismo pidió conformar una "mesa ampliada de trabajo".

El Partido Justicialista pidió conformar en la Cámara de Diputados una mesa ampliada de trabajo para analizar la "crisis de empleo " y el "avance de la indigencia" en la provincia de Mendoza . Estaría integrada por representantes del Ejecutivo, sectores productivos y empresariales, sindicatos y la Iglesia , dentro de la comisión de Economía, Energía, Minería e Industrias.

El diputado Germán Gómez presentó en la Legislatura un proyecto de resolución para constituir, "con carácter urgente", este espacio de diálogo para dar una respuesta institucional frente a un escenario de "emergencia social" que, según argumentó, ya no puede considerarse coyuntural sino estructural.

Con la convocatoria de esta mesa, el justicialismo pretende "analizar la crisis de empleo , el avance de la indigencia y el deterioro de las condiciones de vida de la población mendocina". El legislador aseguró que "hay mendocinos que no están comiendo bien y un gobierno que mira para otro lado".

En los fundamentos del proyecto, Gómez citó datos del INDEC sobre la situación en la provincia . Indicó que la desocupación en el Gran Mendoza alcanzó el 6,7% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa unas 35.000 personas sin trabajo, mientras que otras 107.000 buscan un segundo empleo . A eso sumó el crecimiento de la informalidad laboral , que a nivel nacional supera el 43%.

Gómez aseguró que esto impacta de peor manera en distintas regiones de la provincia, especialmente en el Este y el Sur: "La retracción del consumo golpea con especial dureza las economías de base agrícola y comercial". "En Mendoza, los salarios llevan cinco meses consecutivos perdiendo contra la inflación, públicos y privados por igual, y el salario mínimo real acumuló desde noviembre de 2023 una caída de casi el 38%, situándose hoy por debajo de lo que valía en la crisis del 2001", señaló.

En ese contexto, el legislador peronista cuestionó la falta de respuestas del Gobierno, al que acusó de no haber convocado a una mesa de emergencia social ni actualizado partidas clave como la asistencia alimentaria. "La administración observó sin actuar, y esa omisión tiene consecuencias: cuando el Estado no interviene a tiempo, el daño social se acumula hasta tornarse irreversible", afirmó.

empleo privado caída

Cómo estaría conformada la mesa de trabajo

El proyecto propone que la mesa ampliada, como la llamó el peronismo, esté conformada por representantes de distintos sectores:

Poder Ejecutivo provincial:

Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación (comercio interior, industria y economías regionales)

(comercio interior, industria y economías regionales) Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial (desarrollo comunitario y política social)

(desarrollo comunitario y política social) Ministerio de Salud y Deportes (seguridad alimentaria y nutrición)

Sector productivo y agropecuario:

Federación de Asociaciones Rurales de Mendoza

de Mendoza Pequeños productores del Este y Sur (en particular, San Rafael, General Alvear, Rivadavia, San Martín, Junín, Maipú y Lavalle)

Sector comercial y empresarial:

Federación Económica de Mendoza

Unión Comercial e Industrial de Mendoza

Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael

Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial, Servicios y Turismo de General Alvear

Cámara de Comercio de Lavalle

Cámaras y centros comerciales de Maipú

Organizaciones de trabajadores:

CGT Mendoza

Mendoza CTA Mendoza

Mendoza Centro de Empleados de Comercio

Iglesia y organizaciones sociales:

Obispados de Mendoza y San Rafael

de Mendoza y San Rafael Cáritas Mendoza

Mendoza Organizaciones sociales, comunitarias y de la economía popular

La iniciativa establece que la mesa se constituirá dentro de los 15 días hábiles de aprobada la resolución, con reuniones al menos dos veces, y la elaboración de un informe con conclusiones y recomendaciones.