Pannocchia y Cornejo cerraron la campaña en San Carlos: qué dijeron

El líder radical invitó a los sancarlinos a votar por una propuesta con un programa claro y no por consignas vacías. “No voten un gobierno municipal que meta miedo, voten un equipo municipal que diga qué quiere hacer, qué cosas quiere cambiar y qué cosas puede cambiar . No que prometa la felicidad metiéndole el dedo en la boca a la gente”, lanzó.

“En San Carlos llevan muchos años trabajando con consignas, con frases hechas, pero la verdad es que los servicios municipales son cada vez peores. Son responsables de que el municipio tenga un montón de empleados y brinde servicios que no pueden prestarse bien, porque se ha descapitalizado en infraestructura municipal. Se destruyó lo que hace 20 años atrás era un ejemplo en San Carlos. Reciben recursos de la provincia, reciben regalías y fondos extra presupuestarios, pero solo lo invierten en empleos de baja calidad, con bajos sueldos, donde a la mayoría -salvo a la cúpula- apenas le alcanza para llegar a fin de mes”, analizó el legislador nacional.

Alfredo Cornejo, Silvio Pannocchia, San Carlos, elecciones 2023, PASO 2023 Cornejo y Pannocchia cerraron la campaña en San Carlos con fuertes mensajes contra la gestión municipal Foto: Prensa Cambia Mendoza

Finalmente, Cornejo criticó al grupo político que lleva muchos años en el poder en San Carlos, haciendo referencia a la falta de interacción con la provincia, y las desventajas que esto ha producido para el desarrollo comunal. "Lo primero que le ofrecemos a San Carlos es una conexión concreta con el Gobierno Provincial en un futuro, porque la tuvimos cuando yo fui gobernador. San Carlos no puede funcionar bien si no está conectado de buena fe con el Gobierno Provincial y mantiene una relación de gestión”, sentenció.

Por su parte, Pannochia explicó que en estos meses de campaña “nos hemos encontrado con un Estado ausente, con un pueblo en estado de abandono, sin una proyección en lo turístico, sin agenda cultural, un parque automotor devastado, con un presupuesto multimillonario de cuatro mil millones de pesos al año, once millones de pesos para acreditar por día y no puede ser que no hayan sido capaces de plantar un San Carlos con buenos servicios”.

Por ello, Pannocchia anunció que una de las primeras medidas que se tomará de ser gobierno municipal será “una auditoría general de los últimos 10 años y si existen irregularidades irán a la Justicia”, sostuvo. Además, enfatizó sobre la necesidad de acercar el municipio a la gente: “Pensamos una descentralización del municipio con las delegaciones municipales. Necesitamos que el vecino tenga allí la respuesta a su reclamo”.