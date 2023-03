Cornejo presentó a Silvio Pannocchia como precandidato

En un acto que llamó la atención por la importante convocatoria que tuvo, Cornejo comenzó diciendo que pensaba presentar a Pannocchia, "aunque se dio cuenta que no hacía falta". Sucede que el actual pre candidato a la intendencia en representación de Cambia Mendoza, Silvio Pannocchia (53 años, casado, padre de tres hijas) es ampliamente conocido en el ámbito no solamente de la UCR de San Carlos sino también en los sectores productivos de San Carlos. Concretamente Cornejo expresó: “Silvio puede representar lo mejor de San Carlos, su trayectoria no es política, es más bien social y económica. Siempre se dedicó a trabajar y a emprender. Eso habla de lo bien que los puede representar, sobre todo en este tiempo de depresión económica y cultural, donde más de uno tiene ganas de bajar los brazos todo el tiempo”.