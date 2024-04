Otra Facultad, ahogada por el ajuste de Javier Milei

image.png La Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa está al límite por el recorte de Javier Milei. "El crédito presupuestario es de cero pesos".

Las dificultades en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa

"Medicina veterinaria es una carrera cara, la segunda en complejidad después de Medicina. Se utilizan muchos insumos en el proceso de aprendizaje que son necesarios porque es a través de la práctica que se aprende", mencionó.

Así, Ferrán graficó el sombrío escenario. "Esto va a ir de mal en peor. Me cuesta ser pesimista porque la población está convencida de que esto no está ocurriendo o que se va a solucionar, pero si seguimos así, vamos a tener que cerrar las puertas y no dar clases porque hoy se quema una lámpara de un aula y la tengo que clausurar porque no hay plata para comprar una nueva", avisó.

"Dicen que va a llegar un refuerzo, pero aún no tenemos novedades", sostuvo el decano. El problema de nuestra facultad es medio crónico: en agosto siempre nos quedábamos sin presupuesto, nunca en abril como ahora, pero conseguíamos aportes extrapresupuestarios o venían refuerzos de Nación que nos permitían llegar a fin de año", expresó.