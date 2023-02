Orozco se expresó sobre la entrega ilegal de tierras a mapuches en el Sur

En un comunicado, el jefe comunal aseguró que "el gobierno conducido por Alberto Fernández le está dando la espalda, una vez más, a todos los mendocinos. No solo a quienes en las elecciones deciden por otras construcciones políticas, sino, también, a quienes acompañan el proyecto kirchnerista de país que tantas veces ha perjudicado a nuestra provincia".

"Espero que solo haya sido una decisión precipitada, no estudiada, que el petróleo que tienen esas tierras no haya interferido en sus pensamientos. Espero que no haya mal intención y solo se trate de una confusión", manifestó.