Omar Parisi: "Después de las 10, soy una persona normal"

“Me cuesta mucho hablar antes de las 10 de la mañana. Prefiero el silencio. No estoy mal ni enojado, solo me cuesta hablar. Por eso, después de las 10 , soy una persona normal” indicó el candidato.

Omar Parisi en medios andinos, precandidato a gobernador, septiembre 2023.jpg Omar Parisi en Radio Andina 90.1. Foto: Miguel Bartoluce

Con respecto a sus habilidades inútiles, Parisi destacó: “Tengo una particular inutilidad con todo lo relacionado a lo manual. Me cuesta muchísimo”. Y agrego: “Si hay algo que no me gusta es que me muevan las brasas cuando estoy haciendo el asado”.