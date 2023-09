Mensaje final: búsqueda de emotividad y seducción al electorado

View this post on Instagram

Omar De Marchi: "La Unión Mendocina es un grito de rebeldía"

Apelando a la épica, el candidato de La Unión Mendocina (LUM) señaló que esa coalición "no es un espacio político; es un grito de rebeldía a la Mendoza actual, y en contra de la inoperancia y la falta de resultados".

"Creamos LUM para encender todos los motores de la economía, para que el empleo y las oportunidades vuelvan a estar en nuestra provincia", destacó el diputado nacional.

Por último, resaltó: " El cambio no es una obligación, sino una necesidad. Juntos vamos a transformar a esta provincia".

Alfredo Cornejo: "Saben que voy a fondo; me conocen"

Como candidato del oficialismo, el senador nacional destacó que, en la Argentina que viene ("que va a cambiar"), "Mendoza tiene oportunidades, porque ha hecho bien las cosas".

Agradeció a la ciudadanía por "la paciencia en campaña" y expuso que "el dolor, angustia, bronca e incertidumbre" se debe a "la mala economía nacional". Aunque recalcó que "hay esperanza".

"Saben que voy a fondo; me conocen y cuando digo que me dedico a combatir la inseguridad, lo haré. He recorrido la provincia; he visto el afecto y comprensión; y por eso les pido el voto", cerró Cornejo.

Lautaro Jiménez: "Cuando el pueblo se une en torno a la clase trabajadora, nada nos puede detener"

El aspirante del Frente de Izquierda, destacó que su espacio lo integran "trabajadores, jóvenes, estudiantes y docentes que encontrarás siempre del mismo lado".

En ese sentido, puntualizó que el FIT "siempre dará un mensaje de coherencia y consecuencia por estas ideas". "Tenemos que convertir el voto en un fuerte mensaje de defensa de la educación pública y a los trabajadores", agregó.

Por último, planteó: "Podemos poner de pie la fuerza de la clase trabajadora mendocina. Cuando el pueblo se une en torno a ella, nada nos puede detener".

Mario Vadillo: "Hay que sacar de una vez a estos pernos políticos"

El representante del Partido Verde fue el más picante a la hora del cierre de su exposición. "Te pedimos el voto porque a estos pernos políticos (en relación a los otros candidatos) hay que sacarlos de una vez", lanzó.

"Cada vez te va peor y tus hijos se van del país. Ellos han hecho que cada día estés peor", evaluó el exdiputado provincial.

Finalmente, aseguró que su partido cuenta con los equipos técnicos idóneos para gobernar Mendoza. "Si estás disconforme, hacé valer ese voto. Estamos hartos que te vendan pancartas y te peguen en lo que más te duele, que es tu bolsillo. Te garantizamos sacarlos".

Omar Parisi: "El domingo llenen la urna de proyectos, sueños y esperanza"

El último expositor fue el candidato del Frente Elegí, quien agradeció a los ciudadanos que "nos abrieron las puertas y sus corazones". "Dimos todo y siempre fuimos hacia adelante", planteó.

"Les pido que el domingo llenen la urna no de prejuicios, sino de proyectos, sueños y esperanzas", afirmó el exintendente de Luján de Cuyo.

Al finalizar, se emocionó hasta las lágrimas al mencionar a su familia y postuló que, en campaña, "trabajamos cada una de las propuestas en cada uno de los sectores sociales que debíamos ocuparnos".