Omar De Marchi: "No me contiene el liderazgo negativo de Cornejo".

La cosa está más tensa que nunca dentro del frente Cambia Mendoza . A pocos días de que los partidos políticos deban presentar en la Justicia Electoral sus frentes y alianzas de cara a las Elecciones 2023 , el PRO encolumnado detrás de Omar De Marchi parece estar cada vez más lejos del radicalismo y más cercano a otros sectores . El diputado nacional aseguró no sentirse contenido bajo el liderazgo de Alfredo Cornejo -que en definitiva es el que comanda el frente oficialista- y lo calificó de "negativo".

Tribuna programa Omar De Marchi Foto: Cristian Lozano

"Lo digo con todas las letras: no me contiene el liderazgo negativo de Alfredo Cornejo. Creo que el liderazgo que Alfredo ha ejercido en algún momento tuvo un rédito, pero cuando pasa el tiempo es puro gesto, pura voz alta, pero a la hora de la verdad las cosas no suceden... deja de gustarme", disparó.