Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 24 senadores electos en octubre

El Senado retomará así su actividad en el recinto con la jura de los legisladores electos, antes del recambio del Congreso el 10 de diciembre. Mientras tanto, el Gobierno debate el formato y la extensión del período de sesiones extraordinarias en el que buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

La Libertad Avanza (LLA) confía además en que podría conseguir que la senadora electa Lorena Villaverde jure en su cargo y que no prospere la impugnación impulsada por el peronismo. Los senadores que juren en la sesión convocada para este viernes y aquellos que tienen mandato vigente resolverán con una votación por simple mayoría si la legisladora electa por la minoría de Río Negro podrá o no asumir su banca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoreVillaverde1/status/1994121891213123615&partner=&hide_thread=false Mañana el Senado tiene la oportunidad de elegir entre dos caminos:

la Constitución… o la arbitrariedad.



Mi diploma es válido, el proceso electoral fue legítimo y el voto de los rionegrinos es incuestionable.



Ambas notas lo dejan claro: el Congreso no puede transformarse en un… pic.twitter.com/flPP5Cbi2Y — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) November 27, 2025 El peronismo impulsó la semana pasada una impugnación contra Villaverde que tuvo dictamen “no vinculante” en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante las acusaciones contra la legisladora por tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y por las causas que tuvo en Estados Unidos.

Otro de los debates que atraviesa a la administración libertaria es la extensión que tendrá la prórroga de sesiones en el Congreso Nacional. En la bancada libertaria reina la intención de prolongar las fechas, pensadas desde el 10 de diciembre al 31 del mismo mes con continuidad en febrero. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1994136927285764112&partner=&hide_thread=false Reunión del próximo bloque de Senadores de LLA.



El 10 de diciembre cambia la fuerza, cambian las prioridades y empieza una nueva etapa en el nuevo Congreso: orden, responsabilidad y trabajo para defender el esfuerzo de los argentinos. pic.twitter.com/WOMKn6uZfC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2025 Quiénes son los senadores que jurarán en el Congreso Este viernes, jurarán 24 senadores que representan a ocho provincias, de acuerdo a las últimas elecciones legislativas. Por la Ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich (LLA)

Agustín Aníbal Monteverde (LLA)

Mariano Recalde (Fuerza Patria) Chaco Juan Cruz Godoy (LLA)

Silvana Schneider (LLA)

Jorge "Coqui" Capitanich (Fuerza Patria) Neuquén Nadia Márquez (LLA)

Pablo Cervi (LLA)

Julieta Corroza (La Neuquinidad) Río Negro Martín Soria (Fuerza Patria)

Ana Marks (Fuerza Patria)

Lorena Villaverde (LLA) Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch (LLA)

Romina Almeida (LLA)

Adán Bahl (Fuerza Entre Ríos) Santiago del Estero Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago)

Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago)

José Emilio Neder (Fuerza Patria) Salta Emilia Orozco (LLA)

Gonzalo Guzmán Coraita (LLA)

Flavia Royón (Primero Los Salteños) Tierra del Fuego Agustín Coto (LLA)

María Belén Monte de Oca (LLA)

Cándida Cristina López (Fuerza Patria).