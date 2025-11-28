Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 24 senadores electos en octubre

28 de noviembre de 2025
Representan a ocho provincias y asumirán sus bancas el 10 de diciembre. Quiénes son los nuevos senadores que albergará el Congreso.

Por Sitio Andino Política

Los 24 senadores que resultaron electos en los comicios de octubre jurarán este viernes en una sesión preparatoria que se realizará a las 11 en el Congreso de la Nación, aunque asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los 127 nuevos diputados.

El Senado retomará así su actividad en el recinto con la jura de los legisladores electos, antes del recambio del Congreso el 10 de diciembre. Mientras tanto, el Gobierno debate el formato y la extensión del período de sesiones extraordinarias en el que buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

La Libertad Avanza (LLA) confía además en que podría conseguir que la senadora electa Lorena Villaverde jure en su cargo y que no prospere la impugnación impulsada por el peronismo. Los senadores que juren en la sesión convocada para este viernes y aquellos que tienen mandato vigente resolverán con una votación por simple mayoría si la legisladora electa por la minoría de Río Negro podrá o no asumir su banca.

El peronismo impulsó la semana pasada una impugnación contra Villaverde que tuvo dictamen “no vinculante” en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante las acusaciones contra la legisladora por tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y por las causas que tuvo en Estados Unidos.

Otro de los debates que atraviesa a la administración libertaria es la extensión que tendrá la prórroga de sesiones en el Congreso Nacional. En la bancada libertaria reina la intención de prolongar las fechas, pensadas desde el 10 de diciembre al 31 del mismo mes con continuidad en febrero.

Quiénes son los senadores que jurarán en el Congreso

Este viernes, jurarán 24 senadores que representan a ocho provincias, de acuerdo a las últimas elecciones legislativas.

Por la Ciudad de Buenos Aires

  • Patricia Bullrich (LLA)
  • Agustín Aníbal Monteverde (LLA)
  • Mariano Recalde (Fuerza Patria)

Chaco

  • Juan Cruz Godoy (LLA)
  • Silvana Schneider (LLA)
  • Jorge "Coqui" Capitanich (Fuerza Patria)

Neuquén

  • Nadia Márquez (LLA)
  • Pablo Cervi (LLA)
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Río Negro

  • Martín Soria (Fuerza Patria)
  • Ana Marks (Fuerza Patria)
  • Lorena Villaverde (LLA)

Entre Ríos

  • Joaquín Benegas Lynch (LLA)
  • Romina Almeida (LLA)
  • Adán Bahl (Fuerza Entre Ríos)

Santiago del Estero

  • Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago)
  • Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago)
  • José Emilio Neder (Fuerza Patria)

Salta

  • Emilia Orozco (LLA)
  • Gonzalo Guzmán Coraita (LLA)
  • Flavia Royón (Primero Los Salteños)

Tierra del Fuego

  • Agustín Coto (LLA)
  • María Belén Monte de Oca (LLA)
  • Cándida Cristina López (Fuerza Patria).
