Norma Llatser: "La Corte viene en buen camino, hay que profundizar algunos cambios"

entrevista norma llatser.jpg Foto: Yemel Fil

Los salarios en la Justicia y su relación con la política partidaria

La abogada también dio su postura sobre el conflicto más reciente en el ámbito: la disparidad de salarios. "Los magistrados que recién ingresa tienen un salario acotado. Estamos en la media nacional pero quizás no refleja la realidad, en otras jurisdicciones los salarios tienen más ítems. El sector privado también tiene salarios que tal vez no son los que más se merecen", expresó.

Asimismo, desmintió que actualmente esté afiliada a la UCR. "No tengo relación con la política partidaria. En mis jóvenes 20 años volvíamos a la democracia. Todo joven que estudiaba Derecho averiguaba en algún partido político. Me incliné por el radicalismo, estuve afiliada y me desafilié antes de ingresar a las cámaras del Trabajo como magistrada", aclaró.

Por último, Llatser detalló que conoce a todos sus futuros compañeros de la Corte, ya que compartió con algunos reuniones por ser la presidenta de la Asociación de Magistrados e integra la misma cámara con el hijo de Julio Gómez. También cuenta con un vínculo "geográfico" con Mario Adaro (él es de Palmira y ella estudió durante su secundaria en la localidad) y con Omar Palermo (fue vecino del juez).