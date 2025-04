"No existió participación del Estado": la defensa de Francos por el caso $LIBRA

Embed

Así llegaba Guillermo Francos al recinto (video de Medios Andinos)

Ausencias y demoras en el inicio del debate por la criptomoneda $Libra

El debate comenzó con dos horas de retraso debido a la falta de acuerdo entre los bloques sobre cómo proceder ante la ausencia de los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía), también citados para la interpelación. Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), también faltó.

"Fue una falta de respeto. Si no me dejan hablar, me voy", expresó Francos al iniciar su defensa. Luego, utilizó un documento para comenzar su lectura.

Martín Menem, Guillermo Francos, interpelación caso criptomoneda Libra 29-04-25 (01).jpg Martín Menem cruzó a la oposición por el método de la sesión de interpelación a Guillermo Francos. Foto: NA

Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, propuso una moción para pasar a cuarto intermedio la sesión hasta el 13 de mayo, después de la interpelación a Francos, para asegurar la comparecencia de los tres funcionarios ausentes.

Martín Menem, presidente de la Cámara, se negó a votar la moción de inmediato, comprometiéndose a hacerlo al final. La oposición se resistía a posponer la discusión ante el riesgo de que el oficialismo, argumentando falta de quórum, levantara la sesión.

El quórum fue proporcionado por los bloques interpelantes: Unión por la Patria (UP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC) y la Izquierda. Del bloque de la UCR, solo el mendocino Julio Cobos asistió.

Caputo justificó su ausencia mediante una nota, afirmando que su Ministerio no tuvo vinculación con $LIBRA y se ofreció a brindar explicaciones por escrito. Cúneo Libarona actuó de la misma forma, argumentando compromisos previos y que su explicación jurídica podría entrar en conflicto con su rol de funcionario.

Embed #LIBRA | Las cartas de los ministros ausentes en la introspección por el criptogate.



Mariano Cúneo Libarona: "Compromisos urgentes asumidos previamente".



Luis Caputo: "Cuestiones de agenda impostergables". https://t.co/V9SbAAGFiV pic.twitter.com/P8wSpb6n10 — Sitio Andino (@sitioandinomza) April 29, 2025

Guillermo Francos: “El Presidente no mantiene vínculos con las personas involucradas”

El jefe de Gabinete expresó su molestia por la demora en el inicio de la sesión. "Nunca en mi vida he hecho esperar a alguien dos horas en una reunión. Debo decir que es una falta de respeto", afirmó, tras la discusión sobre la moción para reprogramar las interpelaciones.

Milei no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con $LIBRA Milei no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con $LIBRA

"Si me dejan hablar, hablo. Si no me dejan hablar, me voy", concluyó Francos, en medio de los murmullos de la oposición.

Embed "No existió relación entre el Gobierno y $LIBRA"



Guillermo Francos negó el vínculo de Javier Milei con los desarrolladores del token y sostuvo: "No hubo beneficios económicos".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/Fv0SPrFoG4 — Corta (@somoscorta) April 29, 2025

Francos también defendió la postura del gobierno. Algunas de sus definiciones:

" El Presidente no mantiene ni mantuvo relación alguna con las personas involucradas ".

". " No existió participación del Estado nacional , ni de sus organismos o asesores, en el proyecto mencionado. Tampoco hubo contratos, acuerdos ni directivas para coordinar o promover su funcionamiento".

, ni de sus organismos o asesores, en el proyecto mencionado. Tampoco hubo contratos, acuerdos ni directivas para coordinar o promover su funcionamiento". "En un Estado de Derecho, la división de poderes debe respetarse para garantizar el funcionamiento institucional ".

". " Las comisiones investigadoras no pueden convertirse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse facultades que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial. Su función debe limitarse a deliberar, legislar y ejercer el control entre poderes".

ni arrogarse facultades que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial. Su función debe limitarse a deliberar, legislar y ejercer el control entre poderes". "Este tipo de montajes no contribuye al fortalecimiento democrático ni al esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, distraen la atención del Congreso de los temas que realmente impactan en la vida de los argentinos".

SESIÓN INFORMATIVA EN VIVO: 29 de abril de 2025

Fuente: con información de La Nación, Clarín y Parlamentario