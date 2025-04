Narcotráfico en San Rafael: el radicalismo se presentó ante la Justicia por la denuncia de Félix

Obras Públicas Omar Félix realizó un recorrido por los trabajos en la ex terminal y el plan de asfalto en Salto de Las Rosas

El intendente detalló que “el método es prestar, cobrar día por día y cuando lo buscan chicos jóvenes y después, cuando no pueden devolver, les dan sustancias para la venta”.

La presentación del radicalismo por los dichos de Omar Félix

A raíz de esas afirmaciones, el funcionario provincial y los ediles solicitaron que la Justicia Federal inicie una investigación penal y “convoque al intendente en calidad de testigo para que aporte toda la información que dijo tener sobre la actividad delictiva en la zona”, indicaron los demandantes.

En la presentación se hace alusión al artículo 177 del Código Procesal Penal, en relación a los deberes de los funcionarios públicos de denunciar delitos de acción pública de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

“El Sr. intendente sugirió un conocimiento detallado de actividades ilícitas que, hasta la fecha, no habrían sido formalmente denunciadas ante la justicia competente”, señala el escrito.

En la presentación se afirma que “la lucha contra el narcotráfico y la protección de la seguridad de nuestros ciudadanos requieren del compromiso y la colaboración activa de todas las autoridades y organismos competentes, siendo para ello necesario que cualquier información relevante sobre actividades ilícitas sea presentada por las vías legales correspondientes para su debido tratamiento judicial”.

La respuesta de Omar Félix a la presentación del radicalismo: "¿A quiénes protegen?

El intendente hizo un descargo en su cuenta de la red social X, tras tomar conocimiento de la presentación judicial de los dirigentes radicales. “A quienes me denuncian por mis dichos sobre inseguridad y narcotráfico: lo que tenía que hacer en mi rol de funcionario público, ya lo hice. No voy ahondar en detalles para no entorpecer ninguna investigación”, especificó.

En tanto, dejó un mensaje para la ciudadanía sanrafaelina: “Con esto confirmo lo que sienten los vecinos cuando no se animan a denunciar”.

“Hacemos visible un problema que es grave, solicito una investigación, y resulta que el representante del Gobierno Provincial y los concejales de la UCR me denuncian a mí. ¿A quiénes protegen? A los vecinos, NO”, completó Félix.