La fuerte réplica de Omar Félix a Cornejo y la UCR por la seguridad en San Rafael

“ Si no son capaces de solucionar el problema de la seguridad, trasládennos toda la policía con presupuesto y recursos . Son ineficientes, incapaces y esconden la realidad de lo que pasa . No se hacen cargo de nada”, disparó el jefe comunal sureño en conferencia de prensa.

Son ineficientes, incapaces y esconden la realidad de lo que pasa Son ineficientes, incapaces y esconden la realidad de lo que pasa

En virtud de lo anterior, el intendente mostró una nota elevada al Ministerio de Seguridad el 13 de marzo pasado, solicitando especificaciones técnicas para la adquisición de nuevas cámaras de seguridad. “Todavía no tenemos respuestas”, afirmó.

“El gobierno insiste en trasladar los problemas de seguridad a los municipios, pero no conocen la realidad territorial. No conocen San Rafael y nos dicen qué tenemos que hacer”, remarcó. Y siguió, en relación al sistema de Preventores: “Nos comparan con Ciudad, que tiene 57 km2, o Godoy Cruz, de 107 km2, y con menos habitantes que a nivel local. Nosotros tenemos 220 mil ciudadanos distribuidos en 32 mil km2 y en 40 centros urbanos. Las condiciones de San Rafael no existen en otros departamentos”, evaluó.

“Cuántas personas necesitamos en San Rafael para cubrir toda la extensión: deberíamos llenar de empleados nuevos el municipio”, reflexionó al respecto.

Omar Félix, conferencia de prensa San Rafael 7-4-25 Omar Félix le respondió a Alfredo Cornejo por las incumbencias provinciales Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

También puso en duda la efectividad de esos sistemas. “En lugares donde se aplican estos sistemas, el delito está fuera de control. Mendoza está ´Rosarizada´”, lanzó, en relación a la ciudad santafesina y su problema con el narcotráfico y las mafias que lo rodean.

Félix sostuvo que “mientras ellos no se hacen cargo de sus responsabilidades nos quieren decir cómo manejar nuestros recursos. Nosotros no podemos distraernos de nuestras responsabilidades”.

“Siempre peleamos solos, como con el gasoducto o el aeropuerto, y vamos a seguir pelando”, añadió. Y recordó que “cuando estábamos haciendo el gasoducto, el gobernador dijo `zapatero a sus zapatos´, ahora que él plantea lo de la policía nosotros le decimos lo mismo: ´zapatero a sus zapatos´”.

Mendoza está Rosarizada Mendoza está Rosarizada

Cornejo y referentes radicales cuestionaron la gestión en San Rafael

La semana pasada, tanto el primer mandatario como referentes de Cambia Mendoza deslizaron algunas críticas a la administración municipal.

Cornejo sostuvo que el municipio “debe asumir las competencias que le corresponden”, en respuesta a la propuesta de Félix de avanzar con un proyecto que garantice la autonomía municipal en Mendoza. “No podemos seguir con municipios que miran para otro lado”, lanzó.

También podés leer: El reclamo de Omar Félix que busca reactivar un histórico debate de Mendoza

"Resulta que les dimos a los municipios la facultad de que en los lugares urbanos se hicieran cargo del tránsito. Y muchos lo están ejerciendo, porque un accidente sin lesionados lo atienden los municipios. Pero San Rafael tiene un recurso en la Corte y no se está haciendo cargo", cuestionó Cornejo. “Por un lado se pide más autonomía, pero cuando se les da funciones no las cumplen”, completó.

Otros dirigentes lo acompañaron en el mismo tono, sugiriendo que San Rafael se ha “quedado atrás” respecto a otros departamentos. “San Rafael tiene que involucrarse más”, señaló Andrés Lombardi -presidente de la UCR en Mendoza- en un acto desarrollado en San Rafael este fin de semana.

Andrés Peti Lombardi, UCR, San Rafael.jpeg Andrés Lombardi lanzó dardos a la gestión de Omar Félix este fin de semana en San Rafael Foto: Prensa UCR Mendoza

“Tiene que involucrarse más en seguridad. Hay municipios que tienen guardia urbana municipal, sistemas de alarmas comunitarias, Ojos en Alerta, móviles equipados con tecnología”, esgrimió. “Esto tiene que ver con la vocación política de quienes conducen el departamento”, dijo.