Nadir Yasuff, otro precandidato a intendente de San Rafael

Sobre su propuesta o porque eligió ser precandidato, el concejal dijo: “Me la juego, no estoy pensando en la minoría, estamos pensando en gobernar el departamento con fuerza, ganas, convicción, con un plan de gobierno moderno. Soñamos con el futuro porque no nos resignamos con lo que hay, porque estas elecciones no puede ser el resultado de conformarse”.