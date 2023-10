Nación le respondió a Mendoza por los subsidios al transporte

Luego de que el titular de Servicios Públicos, Natalio Mema, asegurara que " desde febrero Nación no manda dinero " de los subsidios al transporte , este viernes Nación le respondió a Mendoza . Desde la cartera que conduce Diego Giuliano, explicaron que " la documentación no había sido regularizada ".

" La provincia de Mendoza no regularizó la documentación requerida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y por el Ministerio de Transporte de la Nación, por lo que no podrá recibir las transferencias del Gobierno nacional correspondientes al Fondo Compensador ", informaron.

Y agregaron: "La falta de información data de febrero y hasta tanto no regularice la situación no le llegará el auxilio que el Estado nacional envía a las provincias para paliar los costos del transporte público".