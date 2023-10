Natalio Mema aseguró que "desde febrero Nación no manda nada"

"No existe el análisis, no hay información, es un agujero negro. A nosotros no nos avisaron nada, como es de costumbre", expresó a este diario Natalio Mema. "No existe el análisis, no hay información, es un agujero negro. A nosotros no nos avisaron nada, como es de costumbre", expresó a este diario Natalio Mema.