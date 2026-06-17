Militares cobrarán hasta un 25% más: cómo es el nuevo adicional por títulos que oficializó Milei

El Gobierno aumenta hasta 25% los salarios de las Fuerzas Armadas: a quiénes alcanza la medida.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la creación de un nuevo suplemento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas que cuente con formación académica vinculada a las funciones que desempeña.

La medida permitirá incrementar los haberes hasta un 25% y alcanzará tanto a militares en actividad como a retirados , además de contemplar a pensionados en determinadas condiciones.

La decisión fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, firmado por el presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros del Ejecutivo nacional.

Según informó el Ministerio de Defensa, el denominado "Suplemento por Título" comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 y busca reconocer la capacitación técnica, profesional y de posgrado del personal militar.

Cómo será el nuevo adicional salarial

El beneficio tendrá carácter remunerativo y se calculará sobre el haber mensual correspondiente al grado de cada integrante de las Fuerzas Armadas.

La escala establecida contempla tres niveles:

10% adicional para quienes acrediten tecnicaturas o títulos equivalentes.

15% para quienes posean títulos universitarios de grado.

25% para quienes cuenten con posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

Al tratarse de un porcentaje sobre el salario y no de una suma fija, el suplemento se actualizará automáticamente cada vez que se modifiquen los haberes militares.

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que el reconocimiento alcanzará exclusivamente a los títulos que tengan relación con las tareas desempeñadas por el personal.

También beneficiará a retirados y pensionados

La normativa establece que el suplemento podrá incorporarse a los haberes del personal militar retirado, siempre que el título haya sido obtenido antes del pase a retiro.

Además, el beneficio se extenderá a familiares con derecho a pensión, respetando las condiciones previstas en el decreto y manteniendo la correspondencia entre los haberes del personal activo y los de retiro.

La apuesta a la profesionalización de las Fuerzas Armadas

Desde la cartera que conduce el teniente general Carlos Alberto Presti señalaron que la medida forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el capital humano militar y adaptarlo a los desafíos actuales de la defensa.

Según indicaron, las Fuerzas Armadas requieren cada vez más especialistas en áreas como ingeniería, informática, medicina, logística avanzada, ciberseguridad y derecho internacional humanitario, entre otras disciplinas consideradas estratégicas.

En ese sentido, remarcaron que reconocer económicamente la formación académica busca incentivar la continuidad educativa, mejorar la retención de personal calificado y consolidar el proceso de profesionalización militar.

Actualmente, el sistema educativo de la defensa cuenta con una oferta de 69 tecnicaturas, 31 carreras de grado y 46 programas de posgrado, según los datos difundidos por el Ministerio.

Con la incorporación de este suplemento, el Gobierno sostiene que corrige una diferencia respecto de otros sectores de la administración pública nacional, donde los adicionales por títulos ya se encuentran contemplados dentro de los regímenes salariales.