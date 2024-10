Miles de empleados públicos deberán rendir un examen de idoneidad.

Al respecto, Adorni señaló que la evaluación comenzará a aplicarse en diciembre y que, en principio, abarcará a 40 mil personas. "A todos los que se le renueva el contrato que vence el 31 de diciembre y no para personal de planta permanente", apuntó.

"El examen va a ser online para que, por supuesto, no haya subjetividades en el proceso. Esto está establecido en la ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público", dijo el vocero.

Paralelamente, aclaró que "las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren de una adaptación adicional. Esto va a ocurrir en el mes de diciembre, que es cuando los contratos de planta transitoria vencen".

Por otra parte, comentó que "va a ser un requisito necesario pero no suficiente, ya que después, por supuesto, van a definir la renovación o no por los parámetros usuales si la persona merece la renovación del contrato. No hay por ahora otras precisiones disponibles".

Respuesta de ATE

La respuesta al anuncio, llegó por parte del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. "¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen? El examen debería ser para la Vocería", publicó en su cuenta de X.

En el posteo, Aguiar dijo: "Si a vos Adorni o a tus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado! Fin".