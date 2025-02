Milei viajará el miércoles a los EE.UU para participar de una nueva cumbre de la CPAC

"Debemos organizarnos internacionalmente para que los zurdos no nos entren por ningún lado. Si no damos la batalla cultural, no importa cuán buenos seamos gestionando. Debemos terminar de una vez por todas con la basura del socialismo", arengó Milei en el cierre del evento que se realizó en el hotel Hilton de Puerto Madero.

Frente a un nutrido auditorio libertario, el jefe de Estado sostuvo que "en el mundo se respiran nuevos vientos de libertad", aunque advirtió que "para cambiar el mundo" no alcanza con hacer una buena gestión".

“Los socialistas, luego de caído el muro de la vergüenza, el muro del terror, se metieron en las universidades, en los medios de comunicación, y ganaron la batalla cultural. Se organizaron y fueron muy exitosos. Lograron imponer la agenda de lo políticamente correcto. Fueron exitosos en lo cultural, en lo político. Pero como sus ideas son un espanto, adonde van generan miseria", consideró Milei.