Milei no descarta un acuerdo con el PRO: "Los que abrazan la libertad son bienvenidos"

" Las ideas que representan el cambio de manera pura son violetas . No podemos poner en riesgo las ideas de la libertad", afirmó en diálogo con el periodista Luis Majul , y remarcó que, aunque en la Ciudad le ganaron al kirchnerismo, fue por poco: “Si vamos todos juntos, les ganamos por más de 10 puntos” .

Tras las elecciones del domingo 18 de mayo, donde La Libertad Avanza ganó en la Ciudad y el Pro quedó tercero , Macri pidió respeto y aclaró que no busca una fusión con LLA, sino un frente común .

Milei reveló que Macri no lo llamó tras los comicios, pero minimizó el hecho: "Saluda el que pierde, no el que gana". Y sostuvo que la derrota fue un golpe para los “amarillos”, cuyo bastión histórico es la Ciudad.

Embed "Saluda el que pierde, no el que gana"



Javier Milei contó que Mauricio Macri no lo llamó luego del triunfo de Manuel Adorni en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, negó que el "vínculo esté roto" y afirmó: "Estamos trabajando en un armado en PBA". pic.twitter.com/C5CU4FfL5q — Corta (@somoscorta) May 20, 2025

Durante la entrevista, Milei estuvo acompañado por su hermana Karina, quien no apareció ante cámaras, pero fue elogiada repetidamente por el mandatario: “La subestimaron siempre. Sin ella no habría sido ni diputado ni presidente”.

Si vamos todos juntos, les ganamos por más de 10 puntos Si vamos todos juntos, les ganamos por más de 10 puntos

Sobre la interna bonaerense, Milei confirmó que están trabajando en un armado: “Usted vio las fotos de Karina con Pareja, Lule Menem, (José Luis) Espert, Santilli y Ritondo”, dijo, en alusión a una imagen que Macri había relativizado semanas atrás, al afirmar que las negociaciones “no estaban avanzadas” y que era “solo una foto”. En ese momento, el expresidente había cuestionado al entorno de Milei, especialmente a Karina y al asesor Santiago Caputo.

image.png La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri está quebrada.

A pesar de esas tensiones, Milei subrayó que mantiene “una excelente relación” con el PRO: “Trabajan muy bien en el Congreso. Todos los que quieran abrazar las ideas de la libertad están bienvenidos. El vínculo no está roto, si Macri me llama, lo atiendo”.

Y agregó: “Yo no lo saqué a Macri, él decide dónde ponerse. Si elige estar con ideas socialistas, que explique cuál es la diferencia. Pero la mayoría del PRO no solo trabaja con nosotros, sino que está dispuesta a abrazar las ideas de la libertad”.

En ese marco, advirtió: “No podemos poner en riesgo ganar la provincia de Buenos Aires”, y destacó que los “colores violetas” ya ganaron cinco elecciones seguidas. “Hoy le ganamos al kirchnerismo, pero por muy poquito”, cerró.

El video fake y la respuesta a Macri

La relación con Macri se tensó aún más horas antes de la elección, cuando se viralizó un video falso del expresidente, generado con inteligencia artificial, en el que supuestamente llamaba a votar por Adorni. El material fue publicado por la cuenta @therealbuni en plena veda.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#POLÍTICA | Macri denunció una operación con IA y calificó de “perversa” la difusión de un video falso en plena jornada electoral En medio de las elecciones en CABA, el expresidente Mauricio Macri repudió un video manipulado con inteligencia artificial que simulaba su renuncia política. “Nunca vi una maniobra tan vil”, dijo, y criticó la violación de la veda electoral y la desinformación. También expresó su solidaridad con los afectados por el temporal en Buenos Aires y pidió votar “con entusiasmo y responsabilidad”. Conocé más en sitioandino.com #MauricioMacri #BuenosAires" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Macri acusó a LLA de "romper todas las reglas del juego" y presentó una denuncia penal y electoral junto a la candidata porteña Silvia Lospennato. El Tribunal Superior resolvió que los videos debían ser eliminados.

Consultado al respecto, Milei calificó el video como “muy bizarro y burdo” y defendió la libertad de expresión: “Es una locura ir a perseguir a los que están en redes sociales. ¿Sabés cuántos autores escribieron con pseudónimos porque si no los mataban? ¿Por tres tipos que hacen tonterías vas a regular a todos?”.

Embed "Es una locura querer perseguir a quienes están en las redes sociales"



Javier Milei criticó a los "ñoños republicanos" por "querer cercenar la libertad de expresión" y, sobre el video hecho con IA, aclaró: "Se nota que era una broma, pero yo no me engancho". pic.twitter.com/NzBW5Sairj — Corta (@somoscorta) May 21, 2025

Aunque reconoció que el contenido podía resultar "sensible" para algunos, señaló: “Yo no me engancho. El tuit dejaba en claro que era una broma”.

La entrevista completa de Luis Majul a Javier Milei

Embed - Javier Milei mano a mano Luis Majul: "El presidente Macri no me llamó"

Fuente: La Nación