Milei, sobre las elecciones: "Salvo que sean masoquistas, el país tendría que quedar pintado de violeta"

También le respondió a la ex presidenta Cristina Kirchner por haber pronosticado un posible default, al afirmar que "las reflexiones de una mujer que no sabe sumar con un ábaco ni hacer un cero con un vaso, y que ha sido responsable de un desastre económico con sus dos gobiernos y el del títere, no son una opinión calificada", enfatizó.