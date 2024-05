Milei en España: "Estamos domando con mucho éxito la inflación"

Qué dijo Milei sobre el cepo del dólar

Sobre el cepo al dólar, dijo: "Hasta que no se pueda arreglar el tema de los stocks, no puedo abrirlo". Y agrego que cuando se termine "de sanear el Banco Central, lo que vamos a hacer es liberar el cepo, no va haber emisión por fisco ni por sector financiero, por lo que el tipo de cambio va a ser libre".