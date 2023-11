Mercedes Llano aseguró que Milei sacó un 70% en Mendoza

En relación a las expectativas sobre los resultados del balotaje en Mendoza, Mercedes Llano puntualizó que tienen "una percepción en la que la esperanza ha triunfado sobre el miedo".

Bunker Milei Mendoza, Mercedes Mechi Llano, elecciones 2023 Foto: Mariana Villa

"Los datos acompañan esa percepción en lo que respecta a Mendoza porque según nuestros cómputos parciales hemos obtenido el 70% de los votos. Teníamos la expectativa de que Javier Milei iba a arrasar en la cuna de la libertad", dijo Mechi Llano.

Por su parte, a nivel nacional, la diputada explicó que si bien no posee datos de los fiscales, los números que manejan son muy positivos.

"No me he nutrido sobre esos datos porque vengo de recorrer escuelas y de nuestro Centro de Cómputos, así que no podría darte mayores precisiones. Por lo que he leído estamos muy bien en el orden nacional", cerró.

Por su parte, Armando Magistretti, presidente del Partido Demócrata de Mendoza y senador provincial, aseguró que el trabajo realizado en la provincia fue muy bueno.

"Ha sido un trabajo en conjunto con libertarios. Entre los dos partidos formamos el frente y se abre un panorama provisorio. Es una nueva oportunidad para volver a enamorar al mendocino", dijo Magistretti.

Y agregó: "Creemos que estamos en condiciones de seguir escribiendo la historia de Mendoza".

