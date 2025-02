Menos presencia política: confirman que este año tampoco habrá palco oficial en la Fiesta de la Vendimia

El ex gobernador Rodolfo Suarez en el último palco oficial que se realizó para una Vendimia.

Este miércoles se conoció qué artistas se presentarán en las noches de la Fiesta de la Vendimia y, además, se confirmó que una vez más no habrá palco oficial en la Vía Blanca ni en el Carrusel.

En particular, el "contra carrusel" tuvo relevancia durante muchos años y se realizaba antes del desfile de carros del sábado por la mañana. Seguramente esa marcha no se suspenda, pero no tendrá a su interlocutor frente a frente.