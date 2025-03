Mendoza impulsa el crecimiento ganadero con $1.000 millones para el Destete Precoz

El programa contempla una inversión de $1.000 millones de pesos por parte del Gobierno provincial, con la expectativa que el sector privado también invierta. “Mil millones de pesos es un buen número. Es un número muy relevante y puesto inteligentemente para que no tengan que vender cuando el precio haya bajado, sino cuando estemos en alza, con lo cual es una intervención inteligente”, explicó el mandatario. Además, subrayó la importancia de este tipo de medidas, que fomentan la inversión privada en lugar de representar un simple subsidio: “Nos gusta intervenir de esta forma, no regalar el dinero, sino hacerlo en conjunto con el sector privado también”.

DSC09166.JPG

El Gobernador destacó además que este programa se complementa con las grandes inversiones en infraestructura que el Ejecutivo ha realizado en el Sur provincial. “Viene a agregar las grandes inversiones que en el Sur hemos hecho en varios sectores, en infraestructura, en rutas, en agua, y que vamos a seguir haciendo, como parte de este programa”.

Cornejo resaltó el potencial que tiene la ganadería en Mendoza, una ventaja que no poseen otras actividades económicas de la provincia. “Hoy tenemos cubiertas muchísimas más hectáreas y bien lo decía nuestro director de ganadería: nosotros tenemos la potencialidad que no tenemos en la agricultura, que no tenemos en el petróleo, que no tenemos en la minería. Podemos ocupar el 70% de nuestra extensión en esta actividad”, detalló.

Asimismo, el Gobernador enmarcó este anuncio dentro de un plan más amplio de crecimiento económico para la provincia. “Siempre nos hemos quejado de las condiciones macroeconómicas que dependen del Gobierno nacional y ahora estamos viendo que se está estabilizando la macroeconomía, que hay incipientes resultados en materia de inflación y de déficit fiscal, entre otras. Son condición necesaria, no suficiente”, explicó.

En este sentido, Cornejo subrayó la importancia de un sector privado activo y comprometido con el desarrollo productivo: “Es necesario, además, que tengamos un sector privado que quiera invertir, que ponga su talento y que arriesgue. El sector ganadero y el clúster ganadero se están organizando cada vez mejor, y vale la pena que el Gobierno de la provincia los apoye”.

Finalmente, el Gobernador dejó en claro que este programa ya está en marcha y que su implementación no responde a una estrategia de anuncios sin ejecución. “Nos apuramos porque podríamos haberlo hecho en la Fiesta de la Ganadería, pero este es el tiempo donde ya lo estamos aplicando. No es un mero anuncio, sino que lo quisimos hacer porque no queremos perder esta temporada”, concluyó.

DSC09160.JPG

Acerca del programa y las ventajas para los productores

El destete precoz es una herramienta de manejo del rodeo dirigida a la vaca ya que al sacar a los terneros del pie de la madre se puede disminuir drásticamente los requerimientos nutricionales de la misma y lograr buenos índices de concepción en el servicio siguiente.

Recurriendo a esta técnica se ha podido mejorar los índices de preñez hasta en un 40% en animales con mala condición corporal, aumentar la cabeza de parición y por consiguiente disminuir la cola y además se puede, una vez instaurada la técnica en el establecimiento, aumentar la carga animal.

Algunas de las ventajas para los productores

Una pronta y efectiva reanudación de la actividad sexual de los vientres, con celos fértiles visibles y concentrados que aumentan los porcentajes de preñez.

Mayor cantidad de terneros “cabezas” nacidos en la primera época de parición debido a una gran concentración de celos y servicios.

El acortamiento de los intervalos parto-concepción, permite la preñez de los vientres dentro de una corta temporada de servicios.

Recuperación de condición corporal en las madres. Estas reservas le confieren un efecto residual al destete precoz, ya que estas vacas al mantener un buen estado vuelven a preñarse cabeza los años subsiguientes sin necesidad de destetarlas precozmente.

Aumento de carga: los menores requerimientos sobre las vacas, la transferencia de nutrientes de la primavera verano a la restricción invernal como reservas corporales, y un mejor manejo de los pastizales, permiten un aumento de carga.

Mayor producción: Tener más vientres/ha con mayor porcentaje de preñez, con más terneros cabeza y, por lo tanto, más pesados al destete, aumentan la producción de carne y la rentabilidad por hectárea.

La oportunidad de manejar el momento de las ventas, y no tener que caer en el momento de mayor oferta.