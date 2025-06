Más de 700 familias de Lavalle ya pueden acceder al gas natural tras la finalización de una obra clave

El mandatario explicó que, si bien la normativa nacional establece que las ampliaciones de red se financien con el pago de tarifas, la crisis económica y el congelamiento tarifario impidieron su concreción. “O nos quedamos en la excusa de que los culpables son otros o nos ponemos manos a la obra. Hemos optado por lo segundo”, subrayó Cornejo.

gobierno de mendoza, lavalle, gas natural El Gobierno de Mendoza finalizó una obra largamente esperada en Lavalle: una nueva red de gas natural Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, adelantó que la Provincia ya solicitó autorización para avanzar con la finalización de la ruta a Lavalle con fondos provinciales, pese a que no se trata de una obra de competencia directa. “Sé que no nos corresponde, pero si no lo hacemos, van a pasar otros cuatro años y no vamos a terminar esa ruta”, afirmó.

Sobre el impacto individual, el gobernador señaló que cada conexión domiciliaria representa una inversión de entre $250.000 y $300.000, pero resaltó que “tener gas en la residencia es una ventaja enorme: es más económico, más limpio y representa verdadero progreso”.

gobierno de mendoza, gas natural, lavalle El gobernador señaló que cada conexión domiciliaria representa una inversión de entre $250.000 y $300.000 Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El intendente González también celebró la concreción de la obra: “Es muy especial para Jocolí Viejo. La sociedad nos pide que avancemos en el progreso, más allá de los colores políticos. Tenemos que unirnos y trabajar juntos para resolver los problemas de la gente”, expresó.

Asimismo, destacó otras acciones conjuntas con la Provincia, como la inauguración de un espacio educativo esperado durante años, el asfaltado de la calle El Pantano en el distrito 3 de mayo y el traslado de la planta cloacal de Lavalle.

lavalle, gobierno de mendoza, gas natural La Provincia ya solicitó autorización para avanzar con la finalización de la ruta a Lavalle Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“La buena coordinación con el Gobierno provincial nos está llevando no solo a finalizar esta obra fundamental, sino también en muchas otras cosas que estamos haciendo en compañía”, agregó.

Para cerrar, González dejó un mensaje a los vecinos beneficiados: “No importa cuál fue el motivo por el que esta obra se demoró, lo importante es que se reactivó y hoy es una realidad muy linda para toda la sociedad. Felicitaciones".