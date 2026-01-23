24 de enero de 2026
Martín Menem se reunió con el embajador de EEUU y Trump ratificó su apoyo a la Argentina

El titular de Diputados mantuvo un encuentro con Peter Lamelas, quien transmitió el respaldo de Donald Trump y propuso fortalecer la cooperación parlamentaria entre ambos países.

El funcionario parlamentario argentino mantuvo un encuentro con el diplomático norteamericano.

Foto: @MenemMartin en X
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió este viernes en el Congreso al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en una reunión que ratificó el alineamiento geopolítico del gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump y abrió la puerta a nuevos esquemas de cooperación bilateral.

Tras el encuentro, Menem destacó que la charla sirvió para “fortalecer la cooperación y profundizar la relación bilateral”, en línea con la política exterior impulsada por la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria.

Durante la reunión, el diplomático norteamericano fue explícito sobre el respaldo político de Washington. “El presidente Donald Trump me envió para apoyar a este gobierno”, afirmó Lamelas, según trascendió tras el encuentro, en una señal clara de respaldo a la administración de Milei.

El mensaje fue interpretado como un gesto político de alto nivel, que excedió lo protocolar y reforzó la sintonía entre ambos gobiernos en materia económica, diplomática y estratégica.

Reunión Martín Menem-Peter Lamelas: invitación a Washington y cooperación parlamentaria

En ese marco, Lamelas propuso reactivar los mecanismos de cooperación legislativa y cursó una invitación formal a Martín Menem y al Grupo Parlamentario de Amistad para viajar a Washington.

El objetivo, según se informó, es conocer el funcionamiento del Congreso estadounidense y promover intercambios parlamentarios, en una agenda que apunta a profundizar los vínculos institucionales entre ambos países.

Durante la charla, Menem trazó un paralelismo histórico con la presidencia de su tío, el expresidente Carlos Menem, al recordar que “estableció un vínculo muy importante con Estados Unidos” durante su gestión.

Javier Milei, Donald Trump, Suiza 2026
El v&iacute;nculo entre Argentina y Estados Unidos se afianza.

El vínculo entre Argentina y Estados Unidos se afianza.

En esa línea, el titular de la Cámara baja valoró el rumbo actual de la política exterior y sostuvo que “el presidente Milei está haciendo una tarea enorme en retomar un vínculo que estuvo perdido durante los últimos años”.

Como muestra de esa nueva etapa, Menem destacó la reciente incorporación de la Argentina al denominado “Consejo de la Paz”, una iniciativa impulsada por Trump para reforzar alianzas estratégicas a nivel internacional.

De la reunión también participaron el consejero político de la embajada estadounidense, Joshua Temblador, y la subdirectora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Suyay Mathiú, quienes acompañaron el intercambio institucional.

