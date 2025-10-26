26 de octubre de 2025
Mario Vadillo emitió su voto y elogió el nuevo sistema: "La votación más sencilla que he tenido"

El primer candidato a diputado nacional en estas elecciones 2025, Mario Vadillo, emitió su voto en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.

Elecciones 2025: Mario Vadillo invitó a votar y aseguró que el sistema "está perfecto".

Foto: Partido Verde.
 Por Celeste Funes

Momentos después de que emitiera su voto el candidato provincial Emanuel Fugazzotto, el aspirante a diputado nacional, Mario Vadillo, también participó de esta jornada electoral 2025. En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, en Luján de Cuyo, el abogado elogió el nuevo sistema de votación.

El presidente del Partido Verde valoró la organización del proceso electoral y aseguró que "debe haber sido la votación más sencilla que he tenido. El sistema está perfecto, el que venga a votar va a ver que es muy fácil". En diálogo con la prensa, sumó que "el día está hermoso y todos los mendocinos tienen que venir a votar”.

mario vadillo partido frente verde 1

“A todos los fiscales y presidentes de mesa que están trabajando con compromiso y responsabilidad”.

Sobre las expectativas del Frente Verde, Vadillo mostró confianza sobre los resultados: “Esperamos mantener el segundo puesto que obtuvimos en la Gran Mendoza y confiamos en el trabajo que hemos hecho y en el apoyo de la gente”.

