María José Sanz habló sobre el conflicto mapuche

En la sesión del miércoles 29 de la Cámara de Diputados de Mendoza se trataron expedientes vinculados a la revocación urgente de las resoluciones 36, 42 y 47/2023 emitidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por las que se reconoce la ocupación de comunidades denominadas mapuches en 25.977 has entre Los Molles y El Sosneado. y la diputada María José Sanz (UCR) dejó en claro la ilegalidad e ilegitimidad con que ese organismo nacional se ha conducido dictando estas resoluciones que afectan al sur provincial en general.

"El INAI dice fundamentar conforme a la Ley 26.160, pero justamente la incumple (quedó demostrado en el debate legislativo que las comunidades mapuches no son ancestrales ya que los habitantes originarios de Mendoza fueron los Huarpes en el norte y los Puelches en el sur provincial), asimismo también quedó claro que tampoco se cumplió con otro requisito de la ley, que las comunidades tuvieran personería jurídica, y que hay sentencias (2) de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que ya dejaron aclarado estos aspectos en, al menos, dos de los casos reclamados. (SOMINAR vs Nilda Verón - Lopez vs. Luchessi y otros)", sostuvo.