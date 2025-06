Marcos Calvente: "Trabajo para que los vecinos de Guaymallén me sigan acompañando en 2027"

En 2024 redujimos en 220 personas la planta de personal, perforando por primera vez el piso de los 3.000 empleados. En cuanto a la obra pública, decidimos continuar con lo que ya estaba en ejecución e iniciar nuevas licitaciones solo si había recursos disponibles. A mitad de año logramos estabilizar las finanzas y reactivar el plan original. Así relanzamos una serie de licitaciones que hoy ya están avanzadas. Para 2025, destinamos más del 40% del presupuesto municipal a obra pública, unos $50.000 millones, algo inédito para Guaymallén.

3 de junio, voces de gestión, marcos calvente, intendente guaymallen, galería Marcos Calvente pasó por el ciclo "Voces de Gestión" de Medios Andinos. Foto: Yemel Fil

- Se acordó con Nación que Provincia financiará la obra del Acceso Este, ¿cómo impactará en Guaymallén y qué rol ocupará el Municipio?

Pese a la paralización de la obra pública, en los últimos meses de 2023 firmamos un acuerdo con Vialidad Nacional para avanzar con los estudios técnicos del Acceso Este, una vía que utilizan más de 120.000 vehículos por día y que divide en dos a Guaymallén, generando graves problemas de conectividad. Nuestro proyecto fue aprobado y plantea una solución a los problemas de siniestralidad y congestión en la zona: una tercera trocha continua en ambos sentidos, un alteo de calzada para permitir cruces transversales —como Urquiza, Avellaneda-Azcuénaga y Rosario-Houssay—, y mejoras en seguridad vial, especialmente en la zona de mayor siniestralidad de Mendoza, a la altura del boulevard Pérez Cuesta.

La obra del Acceso Este va a solucionar la siniestralidad y la congestión La obra del Acceso Este va a solucionar la siniestralidad y la congestión

Esto no solo mejorará la calidad de vida de los vecinos y la transitabilidad del departamento, sino que también tendrá un fuerte impacto en el perfil económico y productivo de Guaymallén, que es el segundo departamento en aporte al PBG provincial. Mientras la provincia financiará la obra principal, el municipio ya trabaja en la mejora integral de las colectoras, para que estén listas antes de que comiencen los trabajos: no solo asfalto, sino cordones, banquinas, alumbrado, veredas y en algunos tramos ciclovías, garantizando vías alternativas de calidad para el desvío del tránsito.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Marcos Calvente (@marcos.calvente), intendente de Guaymallén, continuó el ciclo de entrevistas de SITIO ANDINO, “Voces de Gestión”, a través del cual se acerca a la ciudadanía la mirada de los protagonistas más importantes de la política provincial. En la quinta edición del ciclo, el jefe comunal habló sobre obras, planificación y aseguró que “habrá colectoras para no pagar los peajes”, en el marco de un debate clave sobre infraestructura y accesibilidad. Además, explicó que el proyecto contempla el alteo, es decir, levantar el acceso con tres trochas para ingreso y egreso, con el objetivo de vincular el sector norte con el sector sur del departamento, mejorar la conectividad y darle mayor fluidez a la circulación. é . #VocesDeGestión #SitioAndino #PolíticaMendocina #Guaymallén #Entrevistas #GestiónPública" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

- ¿Se incluirá peaje para recuperar la inversión? ¿Cómo se implementará?

El cobro de peaje aún no está habilitado, ya que el convenio firmado con Nación solo contempla la ejecución de las obras viales. Para implementar un sistema de peaje se necesita un instrumento legal distinto, un decreto que el gobierno provincial está gestionando. Una vez logrado, habrá que definir la ingeniería del sistema: realizar censos de tránsito, establecer las condiciones técnicas y lanzar la licitación correspondiente. La decisión preliminar es avanzar con un sistema free flow, similar al chileno, sin cabinas ni personal, con pórticos que registran la patente o mediante dispositivos instalados en los vehículos.

3 de junio, voces de gestión, marcos calvente, intendente guaymallen.jpg Marcos Calvente pasó por el ciclo "Voces de Gestión" de Medios Andinos. Foto: Yemel Fil

El objetivo es que quienes opten por pagar accedan a mejores condiciones de circulación por las trochas centrales del Acceso Este, mientras que quienes no paguen puedan transitar por las colectoras como alternativa gratuita. Por eso, el municipio ya trabaja en dotarlas de infraestructura completa: asfalto, cordones, iluminación, veredas y, en algunos tramos, ciclovías. Aún no está definido si Guaymallén u otros municipios de la zona participarán del esquema de recaudación del futuro peaje.

- Se anunció la eliminación de más de 100 tributos en Guaymallén, ¿qué otras medidas en ese sentido se impulsan?

Además del plan de obras, desarrollamos el programa Impulsamos Guaymallén, que se basa en tres ejes. Uno es la eliminación de 101 tributos, de gran y baja incidencia. Otro eje es el aforo cero, que implica que en Guaymallén ya no se cobra ni por presentar planos ni por las inspecciones técnicas de obra. Lo mismo para los comercios: ahora, para habilitar un negocio, el aforo también es cero, tanto al iniciar los trámites como para pedir las inspecciones. Todo eso reduce costos, mejora condiciones para invertir y desburocratiza.

En Guaymallén ya no se cobra ni por presentar planos ni por las inspecciones técnicas de obra En Guaymallén ya no se cobra ni por presentar planos ni por las inspecciones técnicas de obra

El tercer eje es el programa Guaymallén Invierte con Vos, donde el municipio devuelve el 40% de la inversión. La mitad en efectivo y la otra mitad en eximición de tributos, como la tasa a la propiedad raíz o la tasa comercial. Eso también nos permite mejorar los sistemas internos de gestión. Entre este programa y el plan de obras, creo que hemos generado condiciones inéditas para que las inversiones y el crecimiento económico se den en nuestro municipio.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Backstage "Voces de Gestión" con Marcos Calvente. El intendente de Guaymallén (@marcos.calvente) fue el protagonista de la quinta edición de ciclo de entrevistas de Sitio Andino. Podes ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube "Andino TV" y leer todos los detalles en sitioandino.com #backstage #SitioAndino #intendente #Guaymallén #VocesdeGestión" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

- ¿Cómo se compensará la baja en la recaudación por estas medidas?

En 2024, la recaudación por los 101 tributos que eliminamos superaba los 460 millones de pesos, y proyectamos que este año hubiese estado entre los 500 y 600 millones. Es decir, vamos a dejar de percibir cerca de $600 millones. ¿Cómo lo compensamos? Con ahorros en la gestión. La reducción de 220 empleados implica un ahorro mucho mayor que esa cifra, y vamos a seguir con esa política. Además, gracias a una buena gestión del recurso humano, bajamos los índices de siniestralidad y judicialidad, lo que nos permitió reducir la alícuota de la ART. Solo eso va a representar un ahorro cercano a los 900 millones de pesos este año.

3 de junio, voces de gestión, marcos calvente, intendente guaymallen.jpg Marcos Calvente pasó por el ciclo "Voces de Gestión" de Medios Andinos. Foto: Yemel Fil

Con estas políticas ya estamos compensando de forma superavitaria esa merma. Y además, el crecimiento económico también genera mayor recaudación, tanto de tributos provinciales que vuelven al municipio por coparticipación como de tributos municipales.

- ¿Cómo analiza la decisión del Concejo Deliberante sobre Miqueas Burgoa? ¿Fue un error expresarse públicamente?

Discrepo con ese análisis porque mi expresión fue a favor de la renuncia, no de la remoción. Si hubiese sido un funcionario del Ejecutivo, le habría pedido la renuncia, porque estoy facultado para hacerlo y porque ese comportamiento entra en contradicción con políticas municipales que impulsamos, como la concientización sobre el consumo de alcohol al volante. Por eso me pareció oportuno manifestarme. Después, lo demás pasa por decisiones personales y mecanismos que exceden al Ejecutivo, así que para mí el caso está cerrado.

- ¿Hay una interna entre el calventismo y el iglesismo en Guaymallén?

No, la gestión está ordenada y el trabajo entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante es perfectamente articulado. Venimos funcionando así desde el inicio de la gestión y celebro enormemente esa situación, porque es lo que la gente necesita para que podamos transformar su realidad. El Concejo nos da las herramientas que solicitamos para la gestión, a través de las ordenanzas, y eso es lo que en definitiva le importa al vecino.

3 de junio, voces de gestión, marcos calvente, intendente guaymallen.jpg Marcos Calvente pasó por el ciclo "Voces de Gestión" de Medios Andinos. Foto: Yemel Fil

- ¿Y en el radicalismo provincial? ¿Se puede evitar una ruptura con el sector de Luis Petri?

La decisión que tomó el congreso partidario fue la más adecuada para el escenario actual, condicionado por la eliminación de las PASO a nivel nacional. Mendoza tiene una tradición de alta institucionalidad y las primarias habían contribuido a fortalecerla; de hecho, yo soy producto de las PASO. Ante la imposibilidad material de realizar internas, el mecanismo aprobado, donde el congreso convalida las listas, fue el más democrático y participativo posible. El que esté de acuerdo, bienvenido, y el que no, si lo considera insalvable, tomará sus decisiones. Pero creo que fue una salida razonable y legítima.

- ¿Cómo ve el posible acuerdo con La Libertad Avanza y en qué condiciones debe darse?

Debe establecerse como una alianza para gobernar, de gestión; no meramente electoral. Si se preserva esa definición, creo que vamos a andar bien. Hay coincidencias importantes, sobre todo en temas estructurales como la eficiencia del gasto y el orden fiscal, que Mendoza y Guaymallén vienen aplicando desde hace nueve años. Celebramos y estamos dispuestos a acompañar al Ejecutivo nacional en esa línea, porque personalmente creo que no hay destino posible sin continuar con ese camino. Por eso, veo más coincidencias que disidencias.

Con La Libertad Avanza veo más coincidencias que disidencias Con La Libertad Avanza veo más coincidencias que disidencias

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Marcos Calvente (@marcos.calvente), intendente de @muniguaymallen, continuó el ciclo de entrevistas de SITIO ANDINO, “Voces de Gestión”, a través del cual se acerca a la ciudadanía la mirada de los protagonistas más importantes de la política provincial. En vistas a lo que serán las próximas elecciones, @marcos.calvente profundizó en la posible alianza entre La Libertad Avanza y el oficialismo mendocino y declaró tener “más coincidencias que disidencias” con el frente libertario. Además, explicó que, tanto Mendoza como Guaymallén, llevan muchos años por la senda de reducir el gasto y tener las cuentas de las arcas públicas en números positivos. é . #VocesDeGestión #SitioAndino #PolíticaMendocina #Guaymallén #Entrevistas #GestiónPública #Milei #Cornejo #LaLibertadAvanza #política #CambiaMendoza #UCR #reels #viral #Argentina" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

- ¿Y esas disidencias se pueden salvar? ¿No hay un choque de estilos con lo que representa tradicionalmente la UCR?

Creo que hay una mezcla. Hay disidencias, como en la obra pública y en lo discursivo con la 'destrucción del Estado'. Pero mientras haya coincidencias en las cuestiones donde el Estado provincial o municipal tiene injerencia, creo que una alianza es virtuosa. Las disidencias más profundas tienen que ver con decisiones del Ejecutivo nacional, donde nosotros podemos aportar una visión, pero no tenemos una injerencia directa. En síntesis, creo que hay más coincidencias en las acciones que tienen que ver con la realidad de los mendocinos y de los guaymallinos, y las disidencias tienen poco impacto en ese sentido.

3 de junio, voces de gestión, marcos calvente, intendente guaymallen.jpg Marcos Calvente pasó por el ciclo "Voces de Gestión" de Medios Andinos. Foto: Yemel Fil

- ¿Le gustaría ser gobernador de Mendoza?

No estoy pensando en eso. La realidad de Guaymallén es muy compleja y tenemos objetivos importantes. Trabajo para que el vecino me siga acompañando, en estas elecciones de medio término y, si la realidad acompaña, también en las ejecutivas próximas (en 2027). Estoy concentrado en sostener estas políticas, que vienen de dos gestiones anteriores y han transformado el departamento. Mirar para el costado sería perder oportunidades, y no es mi afán.

Trabajo para que los vecinos de Guaymallén me sigan acompañando en 2027 Trabajo para que los vecinos de Guaymallén me sigan acompañando en 2027

- ¿A quién respaldaría para la gobernación en 2027?

Tres gestiones provinciales con un gobernador de Cambia Mendoza, y la UCR, es histórico. Hay que redoblar la apuesta para seguir en esa línea, y yo voy a trabajar para que sigamos liderando el equipo de gestión, porque Mendoza y Guaymallén mejoraron con las últimas tres gestiones.

3 de junio, voces de gestión, marcos calvente, intendente guaymallen.jpg Marcos Calvente pasó por el ciclo "Voces de Gestión" de Medios Andinos. Foto: Yemel Fil

Dirección general: Mabel Cirona

Dirección y producción audiovisual: Mike Bartoluce

Producción ejecutiva: Erika García

Producción periodística y conducción: Facundo La Rosa

Cámara y edición: Daniel Cano

RRSS: Flor Gaspari

Coordinación de Redes sociales: Mike Bartoluce

Fotografía: Yemel Fil

Arte: Horacio Bogado

Agradecimientos