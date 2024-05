Manuel Adorni sostuvo que seguirá la "limpieza" del personal del Estado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Por otro lado, consideró que "el llamado a la evaluación de la Gabinete ocurre desde el 10 de diciembre" y resaltó que "es razonable que así sea".

Javier Milei cantando acto 25 de mayo, bandera argentina.jpg El vocero del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, aseguró ante la pregunta de Sitio Andino que continuarán los despidos en el Poder Ejecutivo. Foto: NA

Manuel Adorni habló sobre el rol de la Justicia

El Gobierno consideró que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública” luego de que el juez Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar esas decisiones. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.