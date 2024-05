El Gobierno Nacional reconoció la demora para designar cargos: la situación en Mendoza

En el caso de Mendoza, hay acefalías en lugares clave . Un caso emblemático es el del Ministerio de Trabajo . La delegación regional no tiene titular, por lo que quienes están en la provincia tienen que aguardar por instrucciones de Buenos Aires y cualquier expediente se demora. En Mendoza había cerca de treinta contratados (algunos con más de quince años en el (área) y no les renovaron el contrato a más de la mitad.

Anses no quedó afuera de la "reestructuración", y la realidad de las oficinas se evidencia cada vez que alguien tiene que ir a concretar una gestión a una Unidad de Atención Integral por el tiempo en que se tarda en lograr hacerlo.

Manuel Adorni respondió la pregunta de Sitio Andino

Ante la pregunta del corresponsal de Sitio Andino en Buenos Aires, Gustavo Abu Arab, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió en su rueda de presa diaria "cierta mora para designar funcionarios".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

"Efectivamente, no están todas las designaciones en el Estado, pero toda responsabilidad en un área que no tengan un funcionario designado, el funcionario responsable es el inmediatamente superior", aclaró Adorni y aseguró que "no hay áreas sin funcionar".

Sobre la causa de esta situación, la atribuyó a una "lentitud en el proceso administrativo, que se está corrigiendo".

Mientras tanto, aún restan por nombrar alrededor de ochenta cargos de diferentes áreas en toda la provincia, entre los que se destacan las delegaciones de Migraciones, Desarrollo Social (ahora Capital Humano), Secretaría de Trabajo, INAES o la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

También te puede interesar: Provincia de Mendoza: incertidumbre en organismos nacionales por despidos y falta de directivas