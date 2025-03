Manuel Adorni deja su cargo de vocero presidencial: los motivos

También podés leer: Manuel Adorni confirmó que seguirán los recortes en el Estado Nacional

image.png Manuel Adorni encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de CABA

Manuel Adorni será candidato en CABA, pese a su reticencia

El nombre de Adorni sonaba desde hace semanas con fuerza, desde que Jorge Macri anunció el desdoblamiento de las elecciones porteñas de las nacionales, porque la gran apuesta del Gobierno en este 2025 es ganarle al PRO en el distrito que gobierna hace 18 años.

De hecho, el propio funcionario había dicho en entrevistas durante los últimos días que no tenía problemas en competir si el Presidente se lo pedía: “Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, había dicho, en diálogo con TN.

En su entorno aseguraban desde hace semanas que no tenía intención alguna de competir. Consideraban que era un puesto demasiado bajo, y no tenían ningún tipo de intención de jugarse en una competencia que, además, estará muy reñida con el PRO, que preside el distrito desde hace años. Sin embargo, por su alta exposición y buena imagen pública, se optó por su figura y aceptó el desafío.

Si bien ya aclaró en el pasado que en el caso de postularse, dejaría la vocería, todavía no se define si ello ocurrirá durante la campaña o lo hará una vez sea electo.

Fuente: con información de Infobae y La Nación