Manuel Adorni confirmó que seguirán los recortes en el Estado Nacional

Entre los casos más representativos de la medida dispuesta por el director de ARCA, Juan Pazo, y el director de la DGI, Andrés Vázquez, se cuenta la supresión de 33 cargos en la sede central de la DGI y 88 en la subdirección de Grandes Contribuyentes , además de la eliminación de 38 receptorías y oficinas de atención "cuyos trámites podían hacerse en un 90 por ciento por la web", y que fueron "abiertas durante el Gobierno anterior, como las de Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui", precisó Adorni.

En el marco de la reestructuración de la planta de ARCA, una medida que no se implementaba desde 2001 en la ex AFIP, "el titular de la cartera y sus directores dejarán de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, por lo que el titular de la Agencia cobraba más de 30 millones de pesos", indicó Adorni y agregó que "la motosierra es infinita y no se detiene".