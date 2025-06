Malestar en el radicalismo mendocino por el tono del encuentro nacional de mujeres

Evelin Pérez, titular de la Secretaría de la Mujer de la UCR local, calificó la experiencia como “dolorosa y frustrante”. Aseguró que, pese al compromiso militante de la delegación mendocina, su participación fue invisibilizada y exigió un espacio federal que garantice la escucha y representación real de todas las provincias.

Embed - SECRETARÍA DE LA MUJER - UCR Mendoza on Instagram: "FEDERALISMO SIN MENDOZA, NO ES FEDERALISMO Desde Mendoza nos organizamos para garantizar la participación de mujeres de todos los departamentos. Gracias a ese esfuerzo, fuimos más de 140 mujeres radicales mendocinas en La Pampa: el contingente más grande del 12° Encuentro Nacional de Mujeres Radicales. Estuvimos presentes. Participamos en los talleres. Aportamos desde la militancia, la experiencia y el territorio. Pero el documento final no refleja lo vivido ni lo trabajado. No se nos consultó. No se nos escuchó. Y no nos representa. Muy pronto se convocará a todas las mujeres radicales de Mendoza para compartir los documentos trabajados y construir juntas los ejes de acción para nuestra provincia. Porque el radicalismo debe ser feminista, federal, sororo y representativo "