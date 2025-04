Macri apuntó contra el entorno de Milei y dijo que no lo invita más a comer milanesas

El ex presidente Mauricio Macri , afirmó que no mantiene contacto con Javier Milei desde agosto del año pasado y apuntó directamente contra el entorno del mandatario al que acusó de "manipularlo hacia un proyecto de poder".

"Ya no lo veo, desde que me invitaba a Olivos a comer milanesas", declaró en diálogo con Radio Rivadavia donde además indicó que Milei "soñaba con abandonar el populismo", pero que finalmente "nada de eso sucedió".

no lo perdonaron

no lo perdonaron Le apuntaron con todo a Riquelme: "Boca me genera dolor y tristeza"

Macri señaló que el entorno presidencial desvió el rumbo inicial del mandatario: "Lo convenció, lo manipuló hacia un proyecto de poder, poniendo la energía donde no había que ponerla".

Aunque ratificó su afecto por Milei, dijo que no se siente opositor porque está "orgulloso" de lo que hizo durante su gestión , mientras que ironizó sobre la falta de resultados en algunos sectores: "Hay lugares donde no pusieron ni un vientito", remató.

También podés leer: Con dardos a la Nación, Mauricio Macri encabezó el acto de campaña del PRO en CABA

En medio de la campaña del PRO, habló sobre la actualidad del país y sostuvo que la "Argentina está en una situación delicada y vamos a dejar de estarlo con muchos años de crecimiento", mientras que también señaló: "La pesadilla de mi gobierno era que volviera el populismo, y pasó".

"En mi época, había menos de un cuarto de la gente que hoy toda las noches entra a la Ciudad a revolver contenedores, de gente que no pertenece dando vueltas", expresó y añadió: "El que puede arreglar los problemas nuevos de la Ciudad, sobre todo los que tienen que ver con el Conurbano, es el equipo del PRO".

Además indicó: "El PRO es una alternativa intermedia entre un extremo y otro. Que el PRO exista es que exista una alternativa intermedia entre un extremo y otro. Una alternativa de centro- derecha que puede ser viable si hay un conjunto de personas que están de acuerdo en el rumbo económico pero no en lo institucionalidad o las formas, y no volver al populismo, pero eso todavía no es así".