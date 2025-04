Con dardos a la Nación, Mauricio Macri encabezó el acto de campaña del PRO en CABA

declaración Francos, contra Macri por el rechazo de los pliegos: "no fue un fracaso del Gobierno"

“Algunas personas creen que con las palabras se arregla todo, pero no, de lo que se trata es de hacer, transformar. Esta ciudad no tiene nada que necesite ser roto”, lanzó Macri, en una clara alusión a la retórica libertaria. Y redobló: “Hay mucho más que una motosierra en nuestro paquete de herramientas. Tenemos una para podar los árboles, computadoras para que los chicos estudien, bisturíes y tomógrafos para cuidar a la gente, y una retroexcavadora para que un barrio no se inunde”.