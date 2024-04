Lousteau defendió el aumento a senadores: "Cobrábamos menos que un tuitero del Presidente"

“El proyecto lo firmaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente, la tercera parte que Adorni, menos que los directores nacionales. Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco”, agregó Lousteau.