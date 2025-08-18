Reclamo

Los trabajadores del INTI pedirán a los senadores frenar el decreto de reforma

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial harán una conferencia para exigir que detengan el decreto.

Los trabajadores del INTI pedirán a los senadores frenar el decreto de reforma

Los trabajadores del INTI pedirán a los senadores frenar el decreto de reforma

Foto: NA

Bajo la consigna “¡Senadores, voten por nosotros ya!”, los trabajadores se concentrarán en la sede central del INTI, en Avenida General Paz 5445 en Buenos Aires, junto a otros organismos “afectados” como los trabajadores de universidades y del Hospital Garrahan, cuyos proyectos de financiamiento que aguardan la media sanción del Senado de la Nación Argentina.

Lee además
El Gobierno de Mendoza invierte millones en un plan para potenciar la ganadería
BOLETÍN OFICIAL

El millonario plan del Gobierno de Mendoza para potenciar la ganadería
Con las listas confirmadas, ya están definidos los candidatos para las elecciones 2025.
En detalle

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral
INTI protesta
Los trabajadores del INTI rechazan las modificaciones que propone el gobierno nacional.

Los trabajadores del INTI rechazan las modificaciones que propone el gobierno nacional.

La lucha de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial

“Hay un enorme arco político que entendió, igual que nosotros, la importancia estratégica del INTI en pos del desarrollo de la industria nacional y de la seguridad de la población al momento de consumir productos de origen industrial. Con el triunfo en Diputados, vamos por el rechazo definitivo en el Senado”, expresó Giselle Santana, delegada de ATE en INTI, en declaraciones a medios nacionales.

Los trabajadores invitaron a “todos los sectores comprometidos con la defensa de estas políticas públicas” a participar de esta jornada de lucha y sumarse al reclamo por la “urgente derogación de los decretos delegados y la sanción de las leyes que protegen derechos elementales de toda la población”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lamulti_inti/status/1957468500525552022&partner=&hide_thread=false

“Queremos alzar la voz y reclamar el urgente tratamiento de estos temas en el Senado, tras el contundente triunfo en la Cámara Baja. Junto con los trabajadores del INTA, CONICET, Vialidad Nacional, CNRT, Cultura, Marina Mercante, Garrahan y universidades nos unimos frente al ataque del Gobierno a la ciencia, la producción, la cultura, la soberanía, la salud y la educación públicas”, concluyeron.

En tanto, el interbloque peronista se encamina a lograr este martes las firmas de los dictámenes del proyecto de financiamiento universitario y el que declara la emergencia en pediatría, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados, en un temario que incluiría los decretos delegados del INTA, INTI y la disolución de Vialidad Nacional, entre otros.

Temas
Seguí leyendo

Declararon inconstitucional el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Sorpresas y perlitas en el cierre de listas en Mendoza para las elecciones 2025

Quién es la elegida por Cornejo para integrar un órgano de control con mayoría radical

La candidatura que confirma el pase de un intendente opositor a las filas del cornejismo

"Nos quisieron imponer kirchneristas", la exreina de la Tonada bajó su candidatura en Tunuyán

Elecciones 2025 en Mendoza: quiénes dejan sus bancas y los candidatos que buscan un lugar

Cómo afecta a Mendoza la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Los ganadores y perdedores que dejó el cierre de listas para las elecciones 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Génesis Sandoval finalmente no será candidata en las elecciones 2025 video
Elecciones 2025

"Nos quisieron imponer kirchneristas", la exreina de la Tonada bajó su candidatura en Tunuyán

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

La víctima del accidente fatal en Maipú tenía 51 años.
acceso este y juan isidro maza

Trágica muerte de una mujer en Maipú: qué pasó

Te Puede Interesar

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno y bancos.
Politica Monetaria

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno nacional y bancos

Por Marcelo López Álvarez
El Paso Internacional Los Libertadores será habilitado este martes
Atención

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

Por Sitio Andino Sociedad
Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas.
Fin de temporada

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas

Por Natalia Mantineo