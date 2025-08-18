Los trabajadores del INTI pedirán a los senadores frenar el decreto de reforma

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizarán este martes a las 10 una conferencia de prensa para reclamar a los senadores que concreten la sesión en la que tiene que debatirse la derogación del decreto presidencial que modifica ese organismo.

Bajo la consigna “¡Senadores, voten por nosotros ya!”, los trabajadores se concentrarán en la sede central del INTI , en Avenida General Paz 5445 en Buenos Aires , junto a otros organismos “afectados” como los trabajadores de universidades y del Hospital Garrahan , cuyos proyectos de financiamiento que aguardan la media sanción del Senado de la Nación Argentina .

“Hay un enorme arco político que entendió, igual que nosotros, la importancia estratégica del INTI en pos del desarrollo de la industria nacional y de la seguridad de la población al momento de consumir productos de origen industrial . Con el triunfo en Diputados , vamos por el rechazo definitivo en el Senado ”, expresó Giselle Santana, delegada de ATE en INTI , en declaraciones a medios nacionales.

Los trabajadores invitaron a “todos los sectores comprometidos con la defensa de estas políticas públicas” a participar de esta jornada de lucha y sumarse al reclamo por la “urgente derogación de los decretos delegados y la sanción de las leyes que protegen derechos elementales de toda la población”.

“Queremos alzar la voz y reclamar el urgente tratamiento de estos temas en el Senado, tras el contundente triunfo en la Cámara Baja. Junto con los trabajadores del INTA, CONICET, Vialidad Nacional, CNRT, Cultura, Marina Mercante, Garrahan y universidades nos unimos frente al ataque del Gobierno a la ciencia, la producción, la cultura, la soberanía, la salud y la educación públicas”, concluyeron.

En tanto, el interbloque peronista se encamina a lograr este martes las firmas de los dictámenes del proyecto de financiamiento universitario y el que declara la emergencia en pediatría, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados, en un temario que incluiría los decretos delegados del INTA, INTI y la disolución de Vialidad Nacional, entre otros.