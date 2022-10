Los nuevos dólares y la preocupación por el proyecto PRC

A esto se sumó el análisis del ministro de Economía, Enrique Vaquié: "Si uno tiene que armar un proyecto de inversión, cualquiera fuera, todo esto afecta. Las empresas calculan la rentabilidad, cuando no saben si pueden importar o no (por más que no sea la importadora directa), no saben si van a poder encontrar el producto, no saben cuándo van a poder terminar la inversión, cuando no pueden tener calculo del costo financiero, cuando no saben a qué precio y cuándo van a conseguir sus productos, tampoco saben a qué dólar porque le puede poner un dólar distinto, las inversiones se ven afectadas".