Los dos anuncios de Suarez que involucran a la Justicia

Decisión local Alcohol Cero: las cuatro razones que dio Suarez de por qué Mendoza no adhiere

La extinción de dominio se aplicó durante el gobierno de Alfredo Cornejo, y se habilita a la justicia civil a disponer la recuperación de los bienes que provengan de la corrupción, aunque no exista una sentencia definitiva en el proceso penal. Esta acción procesal tiene lugar cuando se presume que ciertos bienes han sido adquiridos tras la realización de los delitos como prostitución de menores, comercialización de pornografía infantil, proxenetismo, secuestros, fraude en la administración pública, asociación ilícita y otras formas de corrupción. Hasta ahora en Mendoza solo se avanzó en la causa contra el ex intendente Luis Lobos.

Apertura año judicial 2023, dalmiro garay, rodolfo suarez.jpg Rodolfo Suarez hizo su última participación como gobernador en este evento de la Justicia. Foto: Yemel Fil

El dinero "recaudado" por estas causas debe ser destinado a la reparación y refacción de escuelas.

Mientras tanto, por el momento los juicios por jurado contemplan delitos comprendidos por el artículo 80 del Código Penal, que incluye los homicidios que tienen como pena la cadena perpetua, a los que luego se agregaron los delitos previstos en los artículos 124 (abuso sexual seguido de muerte), 165 (homicidio en ocasión de robo) y 79 en función del art. 41 bis (homicidio agravado por el uso de arma de fuego).

Esta norma se implementó en 2019, tras el impulso que se dio en 2018, luego de un acuerdo entre la senadora Anabel Fernández Sagasti y el entonces gobernador Cornejo. Desde ese año, distintos bloques legislativos pidieron por el incremento de los delitos alcanzados por esta forma de juzgar causas penales.

"La idea es aplicar el juicio por jurado al proceso civil de extinción de dominio, que el que juzgue sea la gente y no un juez", explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, a SITIO ANDINO. "Va a ser un juicio como el que se hace hoy, en el que la persona imputada por un delito de extinción de dominio, que en general son relacionados a la corrupción, se somete a un proceso en el que deberá justificar determinados bienes que posee, el fondo con el que fueron adquiridos; sino lo puede justificar esos bienes pasan al Estado con un destino específico. El que va a decidir en ese proceso va a ser un jurado civil", destacó quien tiene a cargo la redacción del proyecto.

Apertura año judicial 2023, dagostino.jpg Marcelo D´Agostino, subsecretario de Justicia, explicó los proyectos anunciados por el gobernador Rodolfo Suarez. Foto: Yemel Fil

En tanto, el otro anuncio de Suarez se trata de un acuerdo que firmará el Poder Ejecutivo con la Suprema Corte para modificar algunas condiciones para "apurar" la jubilación de funcionarios del Poder Judicial y magistrados y renovar este organismo. La intención es que una vez presentada su renuncia al gobernador, deje de prestar funciones en su cargo de manera inmediata. He aquí el acuerdo: a estas personas se les abonará el 60% de su sueldo durante un año, para "animarlos" a que den un paso al costado.

"Hoy los magistrados se tienen que jubilar sin condicionamientos. Antes no se aplicaba porque seguía trabajando hasta tanto obtuviera la jubilación. Es la aplicación de la ley", destacó D´Agostino. Y, una vez que cobra la jubilación debe devolver al Estado lo pagado durante ese período en el que no trabajó para lo que se establecerá una serie de garantías.

"En gestiones anteriores el magistrado renunciaba pero estaba condicionado al pago del primer haber jubilatorio, eso hoy no ocurre por una decisión del Gobierno Nacional. Esto llevó a que muchos jueces estén más de un año sin cobrar y muchos no presenten la renuncia para que no les pase", explicó. "Esto va a permitir que muchos magistrados se jubilen y se renueve", destacó D´Agostino.