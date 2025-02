Lo Presti y las manifestaciones en Uspallata: "Son violentos, antidemocráticos y fascistas".

Por Mariano Fiochetta







Las manifestaciones en Uspallata durante la inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros causaron revuelo en ese distrito y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, aseguró que los impulsores de esas protestas "son violentos, antidemocráticos y fascistas".

El jefe comunal habló durante el ciclo de entrevistas de SITIO ANDINO, "Voces de Gestión", y se refirió a la situación. "Cuando uno quiere hablar, no hay forma. En mi caso me podría nutrir para tener otros elementos que solicitar. Hay una instancia que es de no diálogo", sostuvo.

"Lo que se vivió en Uspallata no es propio de personas ambientalistas, porque un ambientalista no anda con un bidón de nafta prendiendo fuego cabezas. No le encuentro sentido. Yo he ido a lugares con complejidades más grandes. Estas personas no son personas que no se saben manejar bien: son violentos, antidemocráticos y fascistas. Es lo que piensan y no quieren discutir", resaltó Lo Presti.

protesta antiminera Uspallata 02.jpeg En una entrevista para el ciclo "Voces de Gestión", el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, se refirió a las protestas en Uspallata y la posible instalación de San Jorge. Minería en Uspallata El jefe comunal habló sobre el plan de la empresa San Jorge para explotar cobre en Uspallata. "Las expectativas aparentemente son buenas desde lo administrativo. La primera revisión de la Provincia es positiva. Hay un proceso que tiene bastantes instancias de participación y hay que cumplirlo", aclaró.

"En 2019, la gente pidió no bajar la 7722 y está vigente. Si ese era el punto neurálgico de la problemática, creo que se ha logrado algo positivo: las mineras que quieren desarrollarse, lo tienen que hacer en ese marco", explicó. Asimismo, cuestionó la instancia política que exige la normativa (las declaraciones de impacto ambiental deben ser aprobadas por la Legislatura). "Es como si venga un comerciante, haga la declaración de impacto ambiental, presente todos los papeles y cuando me llegue la documentación yo no le dé la habilitación porque no quiero. No es prerrogativa del estado, porque sino no estamos en un Estado de derecho, sino es un Estado de capricho", consideró. También te puede interesar: Minería: comienza la evaluación de Impacto Ambiental en el proyecto San Jorge "Hay que hacer una minería responsable, sustentable, no con una mirada de estén y se vayan a los veinte años, sino que se deje capacidad instalada y desarrollo", cerró Lo Presti.