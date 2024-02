Ley ómnibus: se vota artículo por artículo, con dudas sobre la postura opositora

Sin embargo, la consolidación de esa “victoria” terminará de materializarse cuando se vote la norma en particular, a partir de este martes desde las 14 . En este paso se verá qué artículos serán respaldados y cuáles rechazados por los aliados del oficialismo.

En el caso de las privatizaciones , mejoraron las chances de acompañar luego de que el Gobierno redujera el número de empresas y dividiera en sectores. No obstante, los legisladores radicales piden más transparencia y control parlamentario.

En el apartado Seguridad , uno de los diputados subrayó a este medio que la mayoría del bloque no acompañaría tras la represión de la semana pasada y la detención de militantes radicales.

En materia económica, esperan novedades de las negociaciones de los gobernadores con la Casa Rosada por la coparticipación del impuesto PAIS y se aguardan las tratativas respecto del Fondo de Garantía y Sustentabilidad , donde piden una compensación para armonizar las deudas que hay entre las Anses y las Cajas de Jubilaciones locales.

El otro dato a tener en cuenta es que Facundo Manes no participó del Zoom, luego de votar en contra del dictamen, a diferencia del resto del bloque.

Cámara de Diputados de la Nación, tratamiento ley ómnibus La votación artículo por artículo de la ley ómnibus demandaría varios días Foto: NA

Horas más tarde, la UCR publicó un comunicado donde pidieron “retornar a un camino de normalidad institucional, en el que el diálogo, la construcción de consensos y el cese de las agresiones sean la base sobre la que se construya el camino de las soluciones que los argentinos necesitan”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/UCRNacional/status/1754642211315015838&partner=&hide_thread=false Hoy se reunió la Mesa del Comité Nacional y todos los presidentes de los Comité Provincia. Declaración pic.twitter.com/mq5dDkYd6D — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) February 5, 2024

Enojos radicales con Milei por compartir una tira de Nik

El domingo, algunos legisladores radicales calentaron la previa al debate con chicanas al presidente Javier Milei, luego de que el jefe de Estado compartiera una tira cómica del cómico Nik, en la que se hacía referencia al “hecho inédito” de hacer trabajar a los diputados en el verano.

“Presidente Milei, el problema no es trabajar en enero o en cualquier mes, el problema es hacerlo mal producto de la improvisación y el desconocimiento”, expresó el mendocino Julio Cobos desde su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juliocobos/status/1754193328009093561&partner=&hide_thread=false Presidente @JMilei el problema no es trabajar en enero o en cualquier mes, el problema es hacerlo mal producto de la improvisación y el desconocimiento. Si este es su logro en el Congreso, avísenos para no seguir buscando una propuesta a temas complejos como las privatizaciones. pic.twitter.com/sUIckHRSap — Julio Cobos (@juliocobos) February 4, 2024

En la misma línea, agregó: “Si este es su logro en el Congreso, avísenos para no seguir buscando una propuesta a temas complejos como las privatizaciones”. Y sentenció: “Podemos sesionar perfectamente todo el año así no necesita facultades delegadas. Sí, pudimos trabajar en enero y lo haremos en febrero -como lo pidió la UCR- para dar el contenido definitivo a la ley bases y también, como corresponde, para tratar el DNU 70/2023″.

Ley ómnibus: la postura del oficialismo a los pedidos opositores

El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue tajante al responder sobre una de las dos llaves que destrabarían el conflicto entre las partes: el Impuesto PAIS y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS).

“ El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto PAIS. Es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo”, subrayó y agregó que “la transitoriedad hace que no sea factible coparticiparlo”. Además, afirmó que el presidente Javier Milei “tiene la facultad de vetarlo” debido a que “ha sido claro en la decisión de no coparticiparlo”.

Quien puso sobre la mesa nuevamente el gravamen como carta de negociación fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. De ceder en este punto, la Nación perdería una gran fuente de ingresos. La novela inició hace una semana atrás, en el CFI. Allí, Francos habría dado indicios de que la Casa Rosada estaba dispuesta a ceder parte de la recaudación.

Sin embargo, esto fue desmentido de manera oficial por Casa Rosada. Francos regresó el viernes pasado al Congreso por pedido explícito de diputados dialoguistas para que sea el puente político con el Ejecutivo. Las negociaciones se dieron en el despacho del presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todo mientras la sesión continuaba en el recinto.

Martín Llaryora, gobernador Córdoba, reunión gobernadores Guillermo Francos Llaryora pone condiciones al acompañamiento de la ley ómnibus en la votación particular Foto: Télam

La otra vía que habilitó Llaryora para destrabar el conflicto es el FGS y hace hincapié en que el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales armonizadas, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación. Si bien son 13 las cajas, Córdoba y Santa Fe pertenecen al selecto grupo que cumple con estos estándares.

Según trascendió, si el Ejecutivo no concede este pedido, los legisladores cordobeses juntarían los votos necesarios para darle luz verde a la coparticipación del Impuesto PAIS, tras la redacción de un nuevo artículo. Tendrían el apoyo también del ala santafesina dialoguista con terminales en el gobernador Maximiliano Pullaro.

Quitando el escollo mayor (Impuesto PAIS), las principales diferencias entre el oficialismo y los dialoguistas marchan por los artículos vinculados a las facultades delegadas y privatizaciones. Difícilmente haya unanimidad interna en la UCR y Hacemos Coalición Federal para votar favorablemente estos puntos con la redacción actual.

Por otro lado, tampoco encontraría el visto bueno de los legisladores alineados con respecto a la ley Guzmán, algo que Milei aspira a modificar y tener autonomía a la hora de tomar o restructurar deuda externa. El jefe de Estado pretende gambetear al Congreso y empoderar a Luis Caputo, ministro de Economía.