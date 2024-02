Con 144 votos afirmativos, Diputados aprobó la ley ómnibus en general

En la previa a la votación, un mensaje ex la red social X de la Oficina de Prensa del Presidente, y del propio Milei citándola, tensó aún más el clima que se vivía en el recinto, que de por sí ya era denso por la misma mecánica legislativa. "Durante meses nos acusaron de antidemocráticos porque expusimos a una casta política que solo vela por sus propios intereses. Tienen hoy la oportunidad de demostrar de qué lado de la Historia quieren estar ", escribió el Jefe de Estado, lo que le valió varias críticas de los legisladores que daban sus discursos de cierre.

Sin embargo, el Presidente todavía no puede cantar victoria. El martes que viene se reanudará el debate de los artículos en particular, por lo que si el oficialismo no logra mayores consensos, todavía podrían ser rechazados algunos puntos clave como privatizaciones, deuda, facultades delegadas e impuesto PAIS. Milei aún corre el riesgo de quedarse con una cáscara vacía.