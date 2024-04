Ley ómnibus: qué dijeron los diputados mendocinos.

Las dudas de La Libertad Avanza giraban en torno a algunos artículos cuyos números de acompañamiento era finito, por lo que el poroteo no daba para arriesgar si se aprobarán o no .

A continuación, las declaraciones de las y los diputados mendocinos que dieron su palabra.

Lisandro Nieri (UCR)

Embed - Diputado Nieri, Lisandro - Sesión 29-04-2024

“Quienes tenemos una expectativa de que el país definitivamente progrese y salga de esta situación de pobreza y estancamiento, hemos trabajado en estos largos meses en corregir, enriquecer y acotar esta ley a lo que el Ejecutivo requiere para poder empezar a funcionar y llevar al país a un sendero de normalidad”, manifestó.

Cuestionó al bloque de Unión por la Patria, al que responsabilizó por “esta decadencia de hace más de 20 años, que solo se dedican a trabar y entorpecer”.

Adolfo Bermejo (PJ)

Embed - Diputado Bermejo, Adolfo - Sesión 29-04-2024

"Por más buena voluntad que uno le ponga, a uno le cuesta encontrar las bondades de esto para Argentina. La palabra vivienda no se menciona nunca. No hay programas de vivienda, no hay créditos, hay un déficit habitacional de casi 3 millones y en mi provincia hay proyectos que han quedado a la mitad", señaló Bermejo.

El legislador maipucino sostuvo que "esta ley solo nombra a los municipios solo para avisar que no van a poder cobrar tasas si llegan inversiones" y para avisarles "que el Poder Ejecutivo Nacional puede enviar empleados a los municipios".

Lourdes Arrieta (LLA)

Embed - Diputada Arrieta, Lourdes Micaela - Sesión 29-04-2024

"Acá hay muchos que hablan de los trabajadores pero son más capitalistas que los propios liberales. Estamos viviendo algo similar que hace 172 años, cuando Alberdi soñó las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina y Urquiza lo puso en práctica", consideró la diputada libertaria.

Asimismo, Arrieta aseguró que la amenazaron. "Un grupo de violentos se me acercó para querer patotearme, y no veo acá que ninguna mujer de la oposición haya manifestado por lo menos su solidaridad conmigo, quiero agradecerle a la Policía de la PFA porque ellos si son trabajadores y son gente que me cuida", expresó.

Julio Cobos (UCR)

Embed - Diputado Cobos, Julio - Sesión 29-04-2024

"El problema es que se sacaron muchas cosas y algunas deberían haber estado: el impuesto al tabaco, la eliminación de los servicios esenciales que los queríamos aumentar para evitar y garantizar servicio mínimo en salud, educación, etc.; la cuota solidaria de los sindicatos", sostuvo el ex gobernador.

Además, también se refirió al freno de las tareas de infraestructura. "Por otro lado, el tema de la obra pública y el ejemplo de la experiencia público-privada chilena. Ellos aplicaron desde el regreso de la democracia un sistema público-privado en la inversión pública en obra. Representó en estos años 28.000 millones de dólares, un 20% de toda la infraestructura que ha hecho Chile. Acá queremos poner a cero la inversión del Estado en la obra pública y nos vamos a equivocar, vamos a perder competitividad. Entonces en ese sentido un llamado a la reflexión del gobierno", mencionó.

Martín Aveiro (PJ)

Embed - Diputado Aveiro, Martín - Sesión 29-04-2024

"Muchos de los bloques dialoguistas y el bloque oficialista intentan defender esta ley a partir de una revancha sobre el discurso y hablando de gobiernos pasados", manifestó el tunuyanino.

Aveiro critió la propuesta. "Todos hablamos de cuánto republicanos somos, pero verdaderamente lo importante es, de una vez por todas, de cómo salir adelante. Esta revancha la pueden tener, es parte de la vida política, pero esa revancha es buena que la ganen en la calle, las plazas, trayendo leyes que permitan a las familias argentinas vivir un poquito mejor", señaló.

Álvaro Martínez (LLA)

Embed - Diputado Martínez, Álvaro - Sesión 29-04-2024

"La ley de bases es el punto clave del gobierno de Javier Milei, porque planteó una ruta, una agenda. Dejó en evidencia a los que estamos del lado de la Argentina, distinta, próspera y aquellos que vienen a poner palos en la rueda", dijo el legislador.

Martínez cuestionó a la oposición. "Aquellos que defendieron la causa Hotesur, La Rosita y los bolsos voladores de López, vienen a a hablar de saqueo? Nosotros estamos bajando la inflación, no con el verso del discurso de la guerra contra la inflación", sostuvo.

Mercedes Llano (LLA)

Embed - Diputada Llano, Merdeces - Sesión 29-04-2024

"Es un cambio de época, que conlleva la reinstauración de un orden institucional que transformó a la Argentina en una potencia", aseguró la diputada.

La legisladora oficialista relató que "ese orden institucional de corte liberal fue progresivamente socavado por el populismo y su modelo de Estado omnipresente. Resultó en la negación de las libertades individuales".

"Esta ley de bases se orienta a reducir el cumplimiento del rol del Estado al desarrollo de servicios esenciales y devolverle las libertades a los ciudadanos", agregó.