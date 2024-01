Ley ómnibus: los mendocinos que estarán en una comisión clave

El primero de ellos es el diputado Lisandro Nieri , quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) informó que fue designado como Secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

De la misma manera, Facundo Correa Llano también confirmó que estará en la misma comisión . "He sido designado para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto a los siguientes diputados y diputadas, tal como lo indica la Resolución 003/24, el anexo IV", dijo en X.

Así como Nieri fue designado secretario de una de las comisiones clave, Espert fue elegido para presidir la misma. En un comunicado de la Oficina del Presidente, destacaron que "Javier Milei celebra que la cámara baja haya apoyado su propuesta y conformado el nombramiento de un defensor de las ideas de la libertad y el equilibrio fiscal".

De la misma manera, aseguraron que durante el miércoles, Milei mantuvo un encuentro en Casa Rosada con Espert, en las que "se trabajó sobre las medidas del programa económico".

Por su parte, en su cuenta de X, el Presidente resaltó: "Profe bienvenido a las fuerzas del cielo!! Viva la libertad carajo".

La grave denuncia de Unión por la Patria

Tras la efusiva celebración de Javier Milei por el ingreso de José Luis Espert, el Frente Unión por la Patria denunció que "no pudo votar".

Luego de las 13 horas, mientras se confirmaba la comisión, comenzaron a sentirse gritos entre los distintos legisladores. Allí, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunció que no se respetó el sistema proporcional de lugares (D'Hondt) y, esta situación perjudicó de lleno al peronismo.

El encargado de denunciar fue el presidente de la cámara baja, Martín Menem, quien aseguró que "no se pudieron expresar con voluntad".

De la misma manera, la diputada Julia Strada explicó a C5N: “No pudimos hacer expresa la voluntad de nuestro bloque, por ende, no hubo ni siquiera un debate. Se constituyeron en bloques. No pudimos votar a otras autoridades y no se pudieron constituir como corresponde, siguiendo el reglamento”.

A su vez, indicó que hubo algunos diputados que “levantaron la mano para hacer el uso de la palabra, pero no le permitieron hablar".

"Tal como habló nuestro colega Chiqui Castillo recordando una frase de 'cárcel o bala', nos parece muy preocupante que esta sea la imagen constitucional del Congreso, pero seguiremos debatiendo ideas como corresponde", agregó.

Otra de las denuncias llegó vehiculizada por el Frente de Izquierda, quienes cuestionaron la designación de Espert. Mientras el diputado Cristian Castillo se expresaba, le cortaron el micrófono y no lo dejaron seguir hablando.

En medio de ese contexto, la distribución quedó:

Unión por la Patria: 20

Frente PRO: 8

UCR: 7

La Libertad Avanza: 7

Hacemos Coalición Federal: 3

Innovación Federal: 2

Frente de Izquierda: 1

