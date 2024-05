Ley ómnibus: los cambios que pide la UCR que podrían abrir la llave en el Senado

En Córdoba Pacto de Mayo: qué gobernadores irán, quiénes no y cuáles están en duda

Reunión y los cambios que propone la UCR a la ley ómnibus y el paquete fiscal

Esta mañana, los 13 senadores radicales se reunieron en el bloque por, al menos, dos horas, y alinearon sus posturas, luego de un fin de semana tenso en el centenario partido. La reunión entre el presidente de la UCR y senador, Martín Lousteau (CABA), con Lule Menem y el ministro del Interior, Guillermo Francos, del viernes pasado produjo chispazos internos al saltear a Vischi.

senadores radicales, ley ómnibus.jfif Senadores de la Unión Cívica Radical se reunieron para debatir en torno a la ley ómnibus Foto: Prensa UCR

El síntoma del malestar quedó plasmado en la entrevista que el senador y jefe del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad (Buenos Aires), le brindó a radio Rivadavia el domingo. "No hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. No creo que esta semana tengan dictamen", lanzó Abad, que venía volando bajo y sin críticas públicas al Ejecutivo.

En ese contexto, el radicalismo limó asperezas y confluyó en una serie de modificaciones, entre ellas: