Ley ómnibus: tras el cuarto intermedio, continúa el debate

En tanto, el oficialismo espera que el dictamen de mayoría aprobado en un plenario de comisiones de la Cámara baja se apruebe hoy en general y mañana en particular, según indicaron fuentes parlamentarias.

" El oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones ", denunció Martínez, quien aseguró no disponer del texto definitivo que se está tratando.

En tanto, el liberal José Luis Espert le replicó que "todos los que dicen que no hay dictamen, mienten". "El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy -por ayer- está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana, cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos", remarcó el legislador.

image.png Se reanuda en el Congreso de la Nación Argentina el tratamiento de proyecto de ley ómnibus de Javier Milei. Ayer hubo incidentes.

El debate de la ley ómnibus

La sesión se reanudará hoy al mediodía para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado ayer unos 140 votos que serán aportados por la Libertad Avanza (LLA), UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.

Ayer, la sesión tuvo momentos de tensión cuando al mediodía se decidió expulsar de las gradas a Tomas Agote, quien se presenta como emprendedor en sus redes sociales. Agote estaba presente en uno de los palcos del recinto, desde donde propinó insultos a legisladores mientras hacían uso de la palabra, y denunciaban la presencia de militantes de Revolución Federal en el Congreso mientras se desarrollaba la sesión.

También hubo una concentración en las adyacencias del Congreso donde se produjeron algunos incidentes entre militantes de izquierda y de organizaciones sociales y la policía, con el resultado de al menos un detenido.

El dictamen de mayoría que se discute redujo de 524 a 385 artículos tiene como como ejes centrales la declaración de emergencia pública en seis materias, una amplia reforma del Estado y la privatización total de 36 empresas públicas y otras tres en forma parcial.