Ley ómnibus: Adorni sostuvo que "va a haber un ajuste mayor" a las provincias

Por su parte, el titular de la cartera de Interior, Guillermo Francos , aseguró que "si no se aprueba" la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos " "va a ser peor para la Argentina".

" El presidente (Javier Milei) tiene una convicción total en el camino que tiene que seguir , y si no le sancionan la ley va a ser peor para la Argentina", afirmó Francos en diálogo con CNN.

"Hay margen para conversar, pero no volvamos siempre sobre lo mismo y hay un momento en que debe llegarse a un acuerdo. El Gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga a disposición, pero demos alguna señal al mundo. No se puede continuar así y no dar señales claras de una vocación y una voluntad de cambio", sostuvo Francos.